كـلمـة ((خــاطئـة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (د ب أ): قال نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف إنه لا يريد أن يكون عاطفيا للغاية بشأن اعتزال أسطورة اللعبة البيضاء رافاييل نادال، مشددا في الوقت ذاته على أنه يكنّ احتراما كبيرا للعملاق الإسباني. وقال زفيريف إن «الحزن هو الكلمة الخاطئة» للحديث عن نهاية مسيرة نادال الحافلة التي «كانت مصدر بهجة لعالم الرياضة». أضاف زفيريف: «لقد قدم نادال كل ما لديه من أجل الرياضة وربما بذل أكثر مما كان بوسعه على الإطلاق». أكد زفيريف: «أتمنى له كل التوفيق هذا الأسبوع، وآمل أن يستمتع بحياته بعد التنس. أعلم أنه سيفعل ذلك». أشار زفيريف إلى أن نادال اخترع مقولة مفادها أنه يجب عليك أن تلعب كل نقطة وكأن حياتك تتوقف عليها، لكن هذا ينطبق فقط على الملعب لأن الحياة أكثر من مجرد التنس. واختتم زفيريف حديثه قائلا: «ينبغي لك أن تدرك أن حياتك لا تعتمد على التنس وأن تلك اللعبة ليست الشيء الأكثر أهمية. وأعتقد أنه سيعيش وفقا لهذا الشعار حتى بعد انتهاء مشواره وسنراه مجددا. أعتقد أنه لن يختفي».
MENAFN19112024000055011008ID1108904234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.