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كـلمـة ((خــاطئـة))

11/19/2024 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬التنس‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاطفيا‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬اعتزال‭ ‬أسطورة‭ ‬اللعبة‭ ‬البيضاء‭ ‬رافاييل‭ ‬نادال،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يكنّ‭ ‬احتراما‭ ‬كبيرا‭ ‬للعملاق‭ ‬الإسباني‭. ‬وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحزن‭ ‬هو‭ ‬الكلمة‭ ‬الخاطئة‮»‬‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرة‭ ‬نادال‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬بهجة‭ ‬لعالم‭ ‬الرياضة‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬نادال‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرياضة‭ ‬وربما‭ ‬بذل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬بوسعه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬أكد‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬بحياته‭ ‬بعد‭ ‬التنس‭. ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬سيفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬أشار‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نادال‭ ‬اخترع‭ ‬مقولة‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬وكأن‭ ‬حياتك‭ ‬تتوقف‭ ‬عليها،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ينطبق‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬لأن‭ ‬الحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬التنس‭. ‬واختتم‭ ‬زفيريف‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬حياتك‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التنس‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬اللعبة‭ ‬ليست‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيعيش‭ ‬وفقا‭ ‬لهذا‭ ‬الشعار‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مشواره‭ ‬وسنراه‭ ‬مجددا‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يختفي‮»‬‭.‬

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