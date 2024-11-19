توزيع المناصب الإدارية واللجان العاملة باتحاد الكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024 – 2028‭.‬

وبدأ‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتقديم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬للرجال‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ23‭ ‬وبارك‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تزكيتهم‭ ‬للدورة‭ ‬الجديدة‭. ‬

عقب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭ ‬اعتماد‭ ‬تعيين‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬وحبيب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬نائبين‭ ‬للرئيس‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للاتحاد‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لمجلس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتعيين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬المسابقات،‭ ‬وعبدالجليل‭ ‬محمد‭ ‬فتيل‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وصلاح‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسا‭ ‬لمركز‭ ‬التطوير‭ ‬الدولي‭ ‬والدراسات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وراشد‭ ‬جابر‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬السيد‭ ‬رئيسا‭ ‬للنشاط‭ ‬النسائي،‭ ‬وصادق‭ ‬الزيمور‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬الشواطئ‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬جميع‭ ‬مهام‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وأدوارها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسيير‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬كل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬بتقديم‭ ‬اعضائه‭ ‬لاعتمادهم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬صادق‭ ‬الزيمور‭ ‬للقيام‭ ‬بمهام‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬للاتحاد‭ ‬وأمور‭ ‬الاحتراف‭ ‬الرياضي‭ ‬والعقود‭ ‬الخاصة‭ ‬بلاعبي‭ ‬ومدربي‭ ‬وإداريي‭ ‬الأندية‭.‬