توزيع المناصب الإدارية واللجان العاملة باتحاد الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2024 – 2028.
وبدأ الشيخ علي بن محمد آل خليفة الاجتماع بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة فوز المنتخب الأول للرجال بلقب البطولة العربية الـ23 وبارك لكافة أعضاء مجلس الإدارة تزكيتهم للدورة الجديدة.
عقب ذلك تم استعراض جدول الأعمال حيث تم اعتماد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة رقم 21 المنعقد يوم السبت 20 يوليو 2024، ثم تمت عملية توزيع المناصب لأعضاء مجلس الإدارة، حيث تقرر اعتماد تعيين محمد الذوادي وحبيب محمد عبدالله نائبين للرئيس كما تم اعتماد فراس الحلواجي أمينا عاما للاتحاد.
كما تم اعتماد رؤساء اللجان العاملة وهم كل من اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس لمجلس الشركات والمؤسسات الحكومية للكرة الطائرة، وتعيين عبدالرضا عاشوري رئيسا للجنة المسابقات، وعبدالجليل محمد فتيل رئيسا للجنة المنتخبات، وصلاح جناحي رئيسا لمركز التطوير الدولي والدراسات الأكاديمية، وراشد جابر رئيسا للجنة الحكام، والسيد علي محمد السيد رئيسا للنشاط النسائي، وصادق الزيمور رئيسا لمجلس الشواطئ.
وقد تم اعتماد جميع مهام اللجان العاملة وأدوارها خلال المرحلة القادمة على نحو مفصل من أجل تسيير العمل الإداري وفق أفضل صورة لمواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، على أن يقوم كل رئيس لجنة بتقديم اعضائه لاعتمادهم من مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع تم تكليف صادق الزيمور للقيام بمهام الشؤون القانونية للاتحاد وأمور الاحتراف الرياضي والعقود الخاصة بلاعبي ومدربي وإداريي الأندية.
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