دخول بالمجان للتجارب الرسمية للفورمولا وان لحاملي تذاكر العروض المبكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عرضها‭ ‬الجديد‭ ‬لحاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬مجاناً‭ ‬للتجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وسيتمكن‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بشرائها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬مجانا‭ ‬للتجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬ونحث‭ ‬جماهيرنا‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكرهم‭ ‬واستغلال‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬مجانا‭ ‬للتجارب‭ ‬الرسمية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬فبراير،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العشرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬استعدادًا‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لموسم‭ ‬2025‭. ‬وسينطلق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬مع‭ ‬جائزة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬مارس،‭ ‬وبعدها‭ ‬تنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬لسباق‭ ‬الصين‭ ‬واليابان‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬جولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬والذي‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭.‬

وتستمر‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬وذلك‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومنصة‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬خصم‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬المنصات‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬منصة‭ ‬بيون،‭ ‬ومنصة‭ ‬الجامعة‭ ‬ومنصة‭ ‬الفوز،‭ ‬لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬لاستغلال‭ ‬فترة‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬فقط‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬جماهيرها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخصم‭ ‬وضمان‭ ‬حضورهم‭ ‬لأكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬واجتماعي‭ ‬وترفيهي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬للتذاكر‭ ‬الرجاء‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للحلبة‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬اتصل‭ ‬بخط‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الساخن‭ ‬على‭ ‬17450000‭-‬973‭+.‬

تُعد‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومنصة‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الرئيسية‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لمشجعي‭ ‬السباق‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬الأحداث‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭. ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المقاعد،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬الحضور‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السباقات‭ ‬المرغوبة‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭.‬

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