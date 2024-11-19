دخول بالمجان للتجارب الرسمية للفورمولا وان لحاملي تذاكر العروض المبكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عن عرضها الجديد لحاملي تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان 2025، حيث سيتمكن حاملي تذاكر السباق من الدخول مجاناً للتجارب الرسمية للفورمولا وان التي ستنطلق في فبراير العام المقبل.
وسيتمكن جميع حاملي تذاكر جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان لعام 2025 الذين قاموا بشرائها في فترة العروض المبكرة من الدخول مجانا للتجارب الرسمية للفورمولا وان، ونحث جماهيرنا لشراء تذاكرهم واستغلال العروض المبكرة التي تنتهي 7 ديسمبر، وليتمكنوا من الدخول مجانا للتجارب الرسمية.
ومن المقرر أن تنطلق التجارب الرسمية التي تقام قبل الموسم الجديد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، حيث تنطلق جميع فرق الفورمولا وان العشرة لأول مرة استعدادًا لبطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2025. وسينطلق الموسم الجديد بعد أسبوعين فقط من التجارب مع جائزة أستراليا الكبرى من 14 إلى 16 مارس، وبعدها تنطلق البطولة لسباق الصين واليابان قبل العودة إلى البحرين للجولة الرابعة من البطولة المكونة من 24 جولة، من خلال جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان والذي سينطلق من 11 إلى 13 أبريل.
وتستمر العروض المبكرة على تذاكر السباق وذلك بخصم يصل إلى 10 % على تذاكر المنصة الرئيسية ومنصة المنعطف الأول، كما يشمل خصم العروض المبكرة على باقي المنصات حيث يبلغ 5 % على تذاكر منصة بيون، ومنصة الجامعة ومنصة الفوز، لذا سارعوا لاستغلال فترة العروض المبكرة والتي تستمر حتى 7 ديسمبر فقط.
وتدعو حلبة البحرين جماهيرها للاستفادة من الخصم وضمان حضورهم لأكبر حدث رياضي واجتماعي وترفيهي في المنطقة، للتذاكر الرجاء زيارة الموقع الرسمي للحلبة bahraingp . com أو اتصل بخط حلبة البحرين الدولية الساخن على 17450000-973+.
تُعد المنصة الرئيسية ومنصة المنعطف الأول في حلبة البحرين الدولية من المواقع الرئيسية حيث يمكن لمشجعي السباق تجربة أكثر الأحداث إثارة في سباق الجائزة الكبرى. أسعار التذاكر هي من الأفضل لمثل هذه المقاعد، مما يمنح الحضور تجربة لا تُنسى في واحدة من أكثر السباقات المرغوبة في الفورمولا وان.
كما تم تصميم باقات السفر المختلفة والمتوفرة الآن خصيصًا من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الناقل الوطني طيران الخليج وشركة طيران الخليج للعطلات، لتوفير مجموعات متنوعة ومثيرة من رحلات العودة والإقامة في الفنادق وخيارات تذاكر سباق الجائزة الكبرى وغير ذلك الكثير بأسعار تنافسية. لمزيد من المعلومات حول هذه العروض الحصرية أو لإجراء الحجز، تفضل بزيارة gulfair . com / f 1.
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