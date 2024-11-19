لجنة سباقات السرعة: نتطلع إلى منافسة قوية بين السائقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعاليات ومنافسات الجولة الأولى من بطولة البحرين الوطنية لسباق السرعة لموسم 2024-2025 على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث تتواصل الإثارة والتشويق حتى يوم الجمعة القادم.
وبدأت الفعاليات بالجولة الافتتاحية لسباقات الدراغ ريس يومي الثلاثاء والأربعاء والذي شهد مراسم تسجيل السيارات والتدقيق الفني من الساعة 3:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، تلتها اختبارات الأداء والتجارب الحرة من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، وتستكمل المنافسات حتى اليوم الخميس بإقامة جولة التصفيات التي تنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً، بينما يشهد يوم غدٍ الجمعة السباقات النهائية الذي يبدأ في تمام الساعة 4:00 مساءً. وفي تعليق له على انطلاق البطولة في جولتها الافتتاحية، قال بدر عبدالله علي رئيس لجنة سباقات السرعة: «نحن فخورون بإطلاق الموسم الجديد من بطولة البحرين الوطنية لسباق السرعة التي تضم خمس جولات، والتي أصبحت واحدة من أهم الفعاليات الرياضية على أجندة سباقات السيارات في المنطقة، نعمل بجد لتقديم تجربة فريدة للمشاركين والجماهير، ونتطلع لرؤية منافسة قوية بين السائقين هذا العام، إن بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة بطولة لها ثقلها ومكانتها بين جميع البطولات وسباقات السيارات».
وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للاتحاد البحريني للسيارات على كل ما يقدمه لنا، كما نقدم شكرنا وامتناننا لحلبة البحرين الدولية على استضافتها للبطولة وكل الدعم، كما لا ننسى توجيه الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة على التزامها واحترافيتها وجميع المتسابقين، إن هذه البطولة ليست فقط منصة للتنافس، بل هي أيضًا فرصة لإبراز المواهب الشابة ودعم رياضة السيارات في المملكة». ودعت اللجنة المنظمة جميع عشاق رياضة السيارات ومحبي ومتابعي سباقات السرعة الحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، حيث ستكون الإثارة ممتدة طوال أيام الحدث.
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