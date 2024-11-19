لجنة سباقات السرعة: نتطلع إلى منافسة قوية بين السائقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباق‭ ‬السرعة‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭.‬

وبدأت‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراغ‭ ‬ريس‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مراسم‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارات‭ ‬والتدقيق‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬9‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬تلتها‭ ‬اختبارات‭ ‬الأداء‭ ‬والتجارب‭ ‬الحرة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬12‭:‬00‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وتستكمل‭ ‬المنافسات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بإقامة‭ ‬جولة‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬بينما‭ ‬يشهد‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباقات‭ ‬النهائية‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساءً‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬قال‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباق‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬خمس‭ ‬جولات،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نعمل‭ ‬بجد‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للمشاركين‭ ‬والجماهير،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لرؤية‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬السائقين‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬بطولة‭ ‬لها‭ ‬ثقلها‭ ‬ومكانتها‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬وسباقات‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬لنا،‭ ‬كما‭ ‬نقدم‭ ‬شكرنا‭ ‬وامتناننا‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬للبطولة‭ ‬وكل‭ ‬الدعم،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬توجيه‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬واحترافيتها‭ ‬وجميع‭ ‬المتسابقين،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬منصة‭ ‬للتنافس،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬ودعم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬جميع‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ومحبي‭ ‬ومتابعي‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المميزة،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الإثارة‭ ‬ممتدة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الحدث‭.‬