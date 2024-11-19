تألق بحريني بفردي السوبر في بطولة ((جيبك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفوق‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬الـ36‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬حاليا‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وأقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬تفوقا‭ ‬بحرينيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬نينو‭ ‬ريموندي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬إلياس‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬رضا‭ ‬حسن‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬ووصيف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬اللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ليتقابل‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬جانجي‭ ‬سكوينو‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهولندي‭ ‬لوسيان‭ ‬ماجندوم‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬0‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬البطولة‭ ‬ذاتها‭ ‬تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬حيث‭ ‬يتقابل‭ ‬الثنائي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬وأحمد‭ ‬جناحي‭ ‬مع‭ ‬الأخوين‭ ‬حسن‭ ‬وإلياس‭ ‬عبد‭ ‬النبي،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬يلتقي‭ ‬الثنائي‭ ‬فيصل‭ ‬أحمدي‭ ‬وإريال‭ ‬بلادفينو‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬جيك‭ ‬جيك‭ ‬باهول‭ ‬ورينيير‭ ‬جوم،‭ ‬كما‭ ‬يلتقي‭ ‬الثنائي‭ ‬الهولندي‭ ‬لوسيان‭ ‬ماجندوم‭ ‬وباس‭ ‬ليستر‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬كريم‭ ‬عبدالنبي‭ ‬ورضا‭ ‬حسن،‭ ‬كما‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬عقيل‭ ‬الموسوي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬كاسياس‭ ‬بريرا،‭ ‬ولقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬زهير‭ ‬موشيجي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬بينوت‭ ‬جوزيف،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬وافي‭ ‬المحمود‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬أدريان‭ ‬سيفرا،‭ ‬ويلتقي‭ ‬أيضا‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬نيليش‭ ‬برمار‭.‬

وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بالجفير،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وممارسي‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬