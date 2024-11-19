تألق بحريني بفردي السوبر في بطولة ((جيبك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفوق لاعبو المنتخب البحريني للتنس في مسابقة فردي السوبر ضمن منافسات بطولة «جيبك» الـ36 المفتوحة في التنس، التي ينظمها حاليا نادي البحرين للتنس برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وأقيمت مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة فردي السوبر يوم الأحد الماضي، حيث شهدت تفوقا بحرينيا كبيرا، حيث تأهل حامل اللقب اللاعب حسن عبد النبي الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على اللاعب الفلبيني نينو ريموندي بنتيجة 6-2 و6-2، ليضرب موعداً مع شقيقه وزميله في المنتخب إلياس عبد النبي الذي تأهل بدوره الى نفس الدور بعد فوزه على اللاعب رضا حسن بنتيجة 6-2 و6-2، كما تأهل لاعب المنتخب البحريني ووصيف النسخة السابقة اللاعب المتألق في الفترة الأخيرة يوسف قائد الى الدور قبل النهائي ليتقابل مع اللاعب الفلبيني جانجي سكوينو الذي تأهل الى نفس الدور بعد فوزه على اللاعب الهولندي لوسيان ماجندوم بنتيجة 6-1 و6-0.
وفي إطار البطولة ذاتها تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس مساء اليوم إقامة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة زوجي السوبر، حيث يتقابل الثنائي عبداللطيف محمد أحمد وأحمد جناحي مع الأخوين حسن وإلياس عبد النبي، وفي التوقيت نفسه يلتقي الثنائي فيصل أحمدي وإريال بلادفينو مع الثنائي جيك جيك باهول ورينيير جوم، كما يلتقي الثنائي الهولندي لوسيان ماجندوم وباس ليستر مع الثنائي البحريني كريم عبدالنبي ورضا حسن، كما تنطلق مباريات اليوم في الساعة السادسة مساء في الدور ربع النهائي لمسابقة فردي الرواد سن 45 سنة، من أهمها لقاء اللاعب عقيل الموسوي مع اللاعب كاسياس بريرا، ولقاء اللاعب اليمني زهير موشيجي مع اللاعب بينوت جوزيف، وفي الساعة السابعة مساء تقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة فردي الرجال حيث يلتقي اللاعب البحريني وافي المحمود مع اللاعب الفلبيني أدريان سيفرا، ويلتقي أيضا اللاعب البحريني أحمد السيد مع اللاعب الهندي نيليش برمار.
وتقام جميع المباريات على ملاعب نادي البحرين للتنس بالجفير، التي شهدت خلال الأيام الماضية إقبالاً كبيرا من محبي وممارسي رياضة التنس في مملكة البحرين.
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