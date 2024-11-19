اليوم مواجهتان في ((تنشيطية السلة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لكأس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الأولى‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والنويدرات‭ ‬عند‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النجمة‭ ‬عن‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭ ‬نتيجة‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬نقطتين‭ ‬كذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ .‬

و‭ ‬أما‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فلا‭ ‬يملك‭

‬في‭ ‬رصيده‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬نتيجة‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬نتيجة‭ ‬خسارته‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

هذا‭ ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬