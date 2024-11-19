اليوم مواجهتان في ((تنشيطية السلة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية لكأس اتحاد السلة للموسم الرياضي 2024-2025، بإقامة مواجهتين ضمن الدور التمهيدي الأولى ستجمع بين الأهلي والنويدرات عند الخامسة والنصف مساءً ، وفي المباراة الثانية مدينة عيسى في مواجهة النجمة عن الساعة السابعة والنصف مساءً.
ويدخل فريق الأهلي وفي رصيده نقطتين نتيجة فوزه في الجولة الأولى على حساب مدينة عيسى ، بينما يملك فريق النويدرات نقطتين كذلك نتيجة فوزه على فريق البحرين .
و أما مدينة عيسى فلا يملك
في رصيده أي نقاط نتيجة خسارته في الجولة الأولى من الأهلي ، في حين يدخل النجمة المباراة أيضا بدون نقاط نتيجة خسارته من المحرق ، ويسعى الفريقان إلى تحقيق أول فوز لهما في المسابقة.
هذا وتقام جميع المباريات على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
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