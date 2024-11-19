ألبا يبدأ بقوة أمام بابكو إنرجيز2

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأنتصار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاسبوع‭ ‬الأول‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭.‬

ودخل‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬بنوايا‭ ‬وأضحه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأنتصار‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬أفتتاح‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجير2‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬خليفة‭ ‬الكوس،‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬اللقاء‭ ‬مفتوحا‭ ‬وبعيد‭ ‬عن‭ ‬التحفظ‭ ‬الدفاعي،‭ ‬مع‭ ‬الشد‭ ‬والجذب‭ ‬هناك‭ ‬وهناك‭ ‬أدرك‭ ‬اللاعب‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬التعادل‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬ألبا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬20‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬راشد‭ ‬عدنان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬ليقلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬ألبا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬24‮»‬‭. ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬ضياع‭ ‬الفرص‭ ‬أنتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬ألبا‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬

وجاءت‭ ‬الأمور‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬القوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬سريع‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬53‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المتألق‭ ‬راشد‭ ‬عدنان،‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬جعل‭ ‬الفريق‭ ‬يأخذ‭ ‬بزمام‭ ‬الأمور‭ ‬ويفرض‭ ‬سيطرته‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬فيه‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجير2‭ ‬ولم‭ ‬يشكل‭ ‬الخطورة‭ ‬والتهديد‭ ‬الكافي‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الخصم‭. ‬وواصل‭ ‬المهاجم‭ ‬راشد‭ ‬عدنان‭ ‬التألق‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬والهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬74‮»‬‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬مهم‭ ‬لفريق‭ ‬ألبا‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬

إدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬بونفور‭ ‬وعاونه‭ ‬سيدجلال‭ ‬محفوظ‭ ‬وعبدالرزاق‭ ‬الأحمد‭. ‬