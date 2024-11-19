ألبا يبدأ بقوة أمام بابكو إنرجيز2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ فريق ألبا مشواره في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بأنتصار كبير على حساب فريق بابكو إنرجيز2 بنتيجة أربعة أهداف لهدف. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام الاسبوع الأول. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا.
ودخل الطرفان في بداية اللقاء بنوايا وأضحه لتحقيق الأنتصار في بداية المشوار خصوصا مع أفتتاح فريق بابكو انرجير2 باب التسجيل عند الدقيقة الخامسة بواسطة اللاعب خليفة الكوس، هذا الهدف كان له دور في جعل اللقاء مفتوحا وبعيد عن التحفظ الدفاعي، مع الشد والجذب هناك وهناك أدرك اللاعب هشام محمد التعادل لصالح فريقه ألبا عند الدقيقة «20»، ثم سجل المهاجم راشد عدنان الهدف الثاني ليقلب النتيجة لصالح ألبا عند الدقيقة «24». وتبادل الفريقان الهجمات مع ضياع الفرص أنتهى الشوط الأول بتقدم ألبا بهدفين لهدف.
وجاءت الأمور مختلفة في الحصة الثانية مع بداية فريق ألبا القوية وتعزيز النتيجة بهدف سريع عند الدقيقة «53» عن طريق المتألق راشد عدنان، هذا التقدم جعل الفريق يأخذ بزمام الأمور ويفرض سيطرته. في الوقت الذي تراجع فيه أداء فريق بابكو انرجير2 ولم يشكل الخطورة والتهديد الكافي على مرمى الخصم. وواصل المهاجم راشد عدنان التألق وسجل ثلاثيته في اللقاء والهدف الرابع لصالح فريقه في الدقيقة «74» لينتهي اللقاء بفوز مهم لفريق ألبا بأربعة أهداف لهدف.
إدار اللقاء الحكم محمد بونفور وعاونه سيدجلال محفوظ وعبدالرزاق الأحمد.
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