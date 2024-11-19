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عبدالأمير سلمان: نادي سترة يعمل كمنظومة واحدة

11/19/2024 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


أعرب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سلمان‭ ‬رئيس‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بلاعبي‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقومون‭ ‬به،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأكد‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬واستفادوا‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬الفريق،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬ورفع‭ ‬المستوى‭ ‬كمجموعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مرحلة‭ ‬مميزة،‭ ‬يواصل‭ ‬فيها‭ ‬سترة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬ويرضي‭ ‬جمهوره،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يعمل‭ ‬كمنظومة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات،‭ ‬وهو‭ ‬سر‭ ‬النجاح‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭.‬

وأضاف‭ ‬سلمان‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المطلوبة،‭ ‬فكلما‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني،‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬تدعم‭ ‬أسس‭ ‬البناء‭ ‬العام‭ ‬للفرق‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬سلة‭ ‬سترة‭ ‬تسير‭ ‬نحو‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬كريم‭ ‬العنزور،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬والكبيرة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬اللعبة،‭ ‬لامتلاكه‭ ‬قاعدة‭ ‬متينة‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭.‬

وأشاد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تصريحاته‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬واللامحدود‭ ‬للأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬عموماً،‭ ‬ولنادي‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وذلك‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬وجودة‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

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