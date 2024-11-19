عبدالأمير سلمان: نادي سترة يعمل كمنظومة واحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
أعرب عبدالأمير سلمان رئيس النشاط الرياضي نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي سترة عن ثقته الكبيرة بلاعبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في العمل الذي يقومون به، من أجل المضي في طريق الانتصارات في دوري ناصر بن حمد الممتاز هذا الموسم.
وأكد سلمان في تصريح خاص لملحق «أخبار الخليج الرياضي» أن فترة التوقف الماضية كانت جيدة بالنسبة لهم واستفادوا منها في تقوية الفريق، بهدف تطوير الأداء ورفع المستوى كمجموعة من أجل مرحلة مميزة، يواصل فيها سترة الانتصارات، ويرضي جمهوره، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي يعمل كمنظومة واحدة في جميع الرياضات، وهو سر النجاح والتألق في مختلف الألعاب، وفي جميع الفئات.
وأضاف سلمان قائلاً: إن الاستقرار الفني لأي فريق يعتبر من أهم العوامل المساعدة على تحقيق النتائج المطلوبة، فكلما حافظت على مستوى جيد من الاستقرار الفني، تحصلت على نتائج طيبة تدعم أسس البناء العام للفرق.
وفي سياق متصل، أكد سلمان أن سلة سترة تسير نحو الطريق الصحيح بقيادة المدرب الوطني كريم العنزور، الذي يمتلك الخبرة الواسعة والكبيرة في اللعبة، ودون شك سيكون له تأثير كبير على مستقبل اللعبة، لامتلاكه قاعدة متينة تضم العديد من المواهب الشابة.
وأشاد عبدالأمير سلمان في نهاية تصريحاته بالجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها شركة طموح للإدارة الرياضية برئاسة محمد عبداللطيف بن جلال، ودعمها المستمر واللامحدود للأندية البحرينية عموماً، ولنادي سترة على وجه الخصوص، وذلك يعزز من قوة وجودة الفرق في النادي، ودون شك هي سبب من أسباب تطور وازدهار الكرة البحرينية.
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