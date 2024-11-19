Wednesday, 20 November 2024 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشـــتـا عـمــل لتـنفـيذ برنـامـج ((أنـا موهـوب)) في 7 ألعــاب رياضــية

11/19/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬بدأت‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬الفعلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬للمشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭.‬

حضر‭ ‬ورشتي‭ ‬العمل‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬أ‭. ‬سلامة‭ ‬محمد‭ ‬عتيق‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬مدربا‭ ‬و14‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬و15‭ ‬إداريا‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المشاركة‭.‬

الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬قدمها‭ ‬المحاضر‭ ‬د‭. ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بعنوان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأما‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬فقدمها‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وتناولت‭ ‬موضوع‭ ‬طرق‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭.‬

هذا‭ ‬وسينطلق‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭.‬

ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ألعاب،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ألعاب‭ ‬جماعية‭ (‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭) ‬و3‭ ‬ألعاب‭ ‬فردية‭ (‬المبارزة،‭ ‬الشراع،‭ ‬الكاراتيه‭) ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬6-14‭ ‬سنة‭ ‬عبر‭ ‬رعايتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬فني‭ ‬وبدني‭ ‬متكامل‭ ‬عبر‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬أبطال‭ ‬للمستقبل‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

MENAFN19112024000055011008ID1108904221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث