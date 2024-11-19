ورشـــتـا عـمــل لتـنفـيذ برنـامـج ((أنـا موهـوب)) في 7 ألعــاب رياضــية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، بدأت أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج «أنا موهوب» عبر تأهيل الكوادر الإدارية والفنية للمشروع، وذلك من خلال عقد ورشتي عمل.
حضر ورشتي العمل مدير مشروع «أنا موهوب» أ. سلامة محمد عتيق بمشاركة 14 مدربا و14 مساعد مدرب و15 إداريا من الألعاب المشاركة.
الورشة الأولى قدمها المحاضر د. جاسم حاجي من مركز ناصر العلمي والتقني بعنوان الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الرياضة، وأما الورشة الثانية فقدمها د. نبيل طه مدير الأكاديمية الأولمبية، وتناولت موضوع طرق اكتشاف المواهب الرياضية.
هذا وسينطلق البرنامج التدريبي يوم الجمعة 22 نوفمبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة.
ويهدف برنامج «أنا موهوب» إلى اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات في 7 ألعاب، من بينها 4 ألعاب جماعية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد) و3 ألعاب فردية (المبارزة، الشراع، الكاراتيه) من الفئة العمرية 6-14 سنة عبر رعايتهم وتأهيلهم من خلال برنامج تدريبي فني وبدني متكامل عبر المتابعة المستمرة مع الاتحادات والأندية لتطوير قدراتهم وذلك من أجل إعداد أبطال للمستقبل قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية.
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