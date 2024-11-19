ورشـــتـا عـمــل لتـنفـيذ برنـامـج ((أنـا موهـوب)) في 7 ألعــاب رياضــية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬بدأت‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬الفعلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬للمشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭.‬

حضر‭ ‬ورشتي‭ ‬العمل‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬أ‭. ‬سلامة‭ ‬محمد‭ ‬عتيق‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬مدربا‭ ‬و14‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬و15‭ ‬إداريا‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المشاركة‭.‬

الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬قدمها‭ ‬المحاضر‭ ‬د‭. ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بعنوان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأما‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬فقدمها‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وتناولت‭ ‬موضوع‭ ‬طرق‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭.‬

هذا‭ ‬وسينطلق‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭.‬

ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬موهوب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ألعاب،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ألعاب‭ ‬جماعية‭ (‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭) ‬و3‭ ‬ألعاب‭ ‬فردية‭ (‬المبارزة،‭ ‬الشراع،‭ ‬الكاراتيه‭) ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬6-14‭ ‬سنة‭ ‬عبر‭ ‬رعايتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬فني‭ ‬وبدني‭ ‬متكامل‭ ‬عبر‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬أبطال‭ ‬للمستقبل‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬