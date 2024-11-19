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انفجار مضحك

11/19/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬آيات‭ ‬علو‭ ‬كعب‭ ‬النساء‭ ‬أخلاقيا،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬النادر‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعاكس‮»‬‭ ‬بنت‭ ‬الرجال،‭ ‬بينما‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬ابتلاه‭ ‬الله‭ ‬بـ«البصبصة‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬امرأة‭ ‬أمام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصنف،‭ ‬إلا‭ ‬وتابعها‭ ‬بعينيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدى‭ ‬الرؤية،‭ ‬أو‭ ‬تدخل‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرؤية،‭ ‬وقد‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بها‭ ‬بالكلام‭. ‬أتحدث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬إحدى‭ ‬شخصيات‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬الهجرة‭ ‬الى‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬للحبيب‭ ‬الراحل‭ ‬الطيب‭ ‬صالح،‭ ‬يرفع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الفحل‭ ‬مو‭ ‬عواف‮»‬‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الفحل‭ ‬لا‭ ‬يعاف‭ ‬أي‭ ‬أنثى،‭ ‬وهناك‭ ‬بالطبع‭ ‬نساء‭ ‬يستجدين‭ ‬البصبصة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بعرض‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تضاريس‭ ‬أجسامهن،‭ ‬بارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬ذات‭ ‬فتحات‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لتلك‭ ‬الفتحات‭ ‬بـ«التهوية‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬حكاية‭ ‬السيدة‭ ‬البريطانية‭ ‬أليسون‭ ‬تشابمان،‭ ‬ضحكت‭. ‬ضحكت‭ ‬عليها‭ ‬لأنني‭ ‬تخيلت‭ ‬رجلا‭ ‬بصبصجيّاً‭ ‬يمد‭ ‬عنقه‭ ‬ليتأمل‭ ‬صدرها‭ ‬الناهد،‭ ‬النافر‭.. ‬ثم‭: ‬بووووم‭... ‬انفجار‭ ‬وصراخ‭ ‬وإسعاف،‭ ‬والفرجة‭ ‬ببلاش‭.‬

السيدة‭ ‬تشابمان‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بعملية‭ ‬تكبير‭ ‬لنهديها،‭ ‬وفخورة‭ ‬بصدرها‭ ‬المكوّر،‭ ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬الـ45‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬التباهي‭ ‬بنهديها‭ ‬الفالصو‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬الأقارب‭ ‬والأصدقاء،‭ ‬وذات‭ ‬يوم‭ ‬ملأت‭ ‬حوض‭ ‬الحمام‭ (‬البانيو‭) - ‬وهو‭ ‬أسخف‭ ‬اختراع‭ ‬ولا‭ ‬يستخدمه‭ ‬إلا‭ ‬شخص‭ ‬فائق‭ ‬ورائق،‭ ‬لأنك‭ ‬تملأ‭ ‬البانيو‭ ‬وتستحم‭ ‬ثم‭ ‬تشطف‭ ‬جسمك‭ ‬بماء‭ ‬البانيو‭ ‬الملوث‭ ‬بالأوساخ‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬جسمك‭ - ‬شخصيا‭ ‬لا‭ ‬استخدم‭ ‬البانيو‭ ‬إلا‭ ‬كـ«كَمّادة‮»‬‭ ‬ساخنة،‭ ‬فإذا‭ ‬أحسست‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬مثلا‭ ‬ملأت‭ ‬البانيو‭ ‬بماء‭ ‬ساخن‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬وجلست‭ ‬فيه‭ ‬لنحو‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭. ‬ما‭ ‬لزوم‭ ‬هذا‭ ‬الاستطراد‭ ‬والقارئ‭ ‬متلهف‭ ‬لمتابعة‭ ‬تشابمان‭ ‬وهي‭ ‬تتأهب‭ ‬لدخول‭ ‬البانيو،‭ ‬وأكيد‭ ‬وقفت‭ ‬أمام‭ ‬المرآة‭ ‬قليلا‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭: ‬يا‭ ‬أرض‭ ‬أحفظي‭ ‬ما‭ ‬عليك‭.. ‬وانهدي‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬قدي‭.. ‬ويبدو‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬البانيو‭ ‬استخداما‭ ‬جعفريا‭ ‬بمعنى‭ ‬أنها‭ ‬ملأته‭ ‬بالماء‭ ‬الساخن،‭ ‬ومددت‭ ‬جسمها‭ ‬كله‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الرأس‭ ‬داخل‭ ‬الماء،‭ ‬وأحست‭ ‬بالاسترخاء‭. ‬وفجأة‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬هائل‭.. ‬صرخت‭ ‬وحاولت‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬البانيو‭ ‬ولكنها‭ ‬تهاوت‭ ‬وغطست‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬ثانية‭ ‬فكان‭ ‬الانفجار‭ ‬الثاني،‭ ‬وما‭ ‬انفجر‭ ‬هما‭ ‬النهدان‭ ‬المحشوان‭ ‬بالتبن‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المسمى‭ ‬سيلكون،‭ ‬وهكذا‭ ‬امتلأ‭ ‬الحوض‭ ‬بفتافيت‭ ‬اللحم‭ ‬والسيليكون‭ ‬وصرخت‭: ‬يا‭ ‬لهوي‭ ‬يا‭ ‬لهوتيني‭ ‬يا‭ ‬تلات‭ ‬لهاويني‭ (‬بالإنجليزي‭)... ‬فجاء‭ ‬الجيران‭ ‬ثم‭ ‬جماعة‭ ‬الإسعاف،‭ ‬ونقلوها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬بذل‭ ‬الجراحون‭ ‬جهدا‭ ‬خارقا‭ ‬لخياطة‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬فتافيت‭ ‬لحم‭ ‬صدرها‭ ‬منعا‭ ‬لحدوث‭ ‬التهابات‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬تلوث‭ ‬الجراح‭ ‬الكثيرة‭ ‬والغائرة،‭ ‬وخرجت‭ ‬تشابمان‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ممسوحة‮»‬‭.. ‬أي‭ ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬لنهد‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬فالصو‭ ‬في‭ ‬جسمها‭.. ‬ونالت‭ ‬تعويضا‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬أجرت‭ ‬فيه‭ ‬الجراحة‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تعوض‭ ‬أو‭ ‬تستعيد‭ ‬صدرها‭.‬

هل‭ ‬تظن‭ ‬أنني‭ ‬بلا‭ ‬قلب‭ ‬لأنني‭ ‬ضحكت‭ ‬عليها؟‭ ‬أنت‭ ‬حر،‭ ‬ولكنني‭ ‬أبتسم‭ ‬وأنا‭ ‬أكتب‭ ‬هذه‭ ‬السطور،‭ ‬ليس‭ ‬لأنني‭ ‬استنكر‭ ‬او‭ ‬أرفض‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬بل‭ ‬لأنني‭ ‬أعتبر‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يجري‭ ‬جراحة‭ ‬تجميل‭ ‬لغرض‭ ‬غير‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬عاهة،‭ ‬جاحدا‭ ‬و«معقدا‮»‬‭.. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أتعاطف‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬امرأة‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬تكبير‭ ‬نهد‭: ‬تكبريه‭ ‬ليش؟‭ ‬ليه؟‭ ‬لماذا؟‭ ‬واي؟‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬طلب‭ ‬زوجك‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬تقديري‭ ‬رجل‭ ‬‮«‬مش‭ ‬ولابد‮»‬‭.. ‬وشخصيا‭ ‬استخدم‭ ‬السيلكون‭ ‬كثيرا،‭ ‬فقد‭ ‬علمتني‭ ‬التجربة‭ ‬أن‭ ‬الماء‭ ‬الذي‭ ‬يتسرب‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬بيتي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بحري‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬زجاج‭ ‬النوافذ‭ ‬بإطارات‭ ‬وحواف‭ ‬النوافذ‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مغطاة‭ ‬عادة‭ ‬بالسيلكون‭ ‬وهو‭ ‬مادة‭ ‬تجف‭ ‬وتتفتت‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬المتكرر‭ ‬للحرارة،‭ ‬ولهذا‭ ‬لدي‭ ‬مسدس‭ ‬سيلكون‭ ‬لتأمين‭ ‬نوافذ‭ ‬بيتي،‭ ‬بينما‭ ‬مثيلات‭ ‬تشابمان‭ ‬يحشون‭ ‬صدورهن‭ ‬بالسيلكون‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الصدر‭ ‬لا‭ ‬يسرب‭ ‬اللبن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬نوافذ‭ ‬بيتي‭.‬

يا‭ ‬عزيزتي‭ ‬والله‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬فيه‭ ‬ناحية‭ ‬جمالية‭ ‬تميزه‭ ‬عن‭ ‬الآخرين،‭ ‬فاحمدي‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عندك،‭ ‬ولا‭ ‬تسلمي‭ ‬جسمك‭ ‬للجراح‭ ‬كي‭ ‬تكسبي‭ ‬نهدا‭ ‬قابلا‭ ‬للانفجار‭ ‬أو‭ ‬شفتين‭ ‬مثل‭ ‬شفتي‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬اللتين‭ ‬تشبهان‭ ‬مشفري‭ ‬الناقة‭.‬

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