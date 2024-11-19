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11/19/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المؤتمرات‭ ‬والمشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتجارب،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬للتعاون‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استفادة‭ ‬الجميع‭.‬

وتشهد‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬ويعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويشكل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للمناقشات‭ ‬حول‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭ ‬ونمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ويوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لقادة‭ ‬الفكر‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬وبحث‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وعالميا‭.‬

وسيركز‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وسيشمل‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع؛‭ ‬منها‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتمويل‭ ‬الذكي‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أحداث‭ ‬المؤتمر‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل؛‭ ‬إذ‭ ‬سوف‭ ‬تستعرض‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وشركاتها‭ ‬الناشئة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬تجاربها‭ ‬للعالم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربه‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭.‬

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