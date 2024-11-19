(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المؤتمرات والمشاركات الدولية هي فرصة لتبادل الأفكار والتجارب، وهي فرصة للتعاون أيضا من أجل استفادة الجميع.
وتشهد البحرين هذه الأيام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة على مدار يومين، ويعد المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات العالمية على صعيد ريادة الأعمال، ويشكل منصة عالمية للمناقشات حول الشمول المالي والابتكار ونمو الشركات الناشئة، ويوفر المؤتمر منصة مثالية لقادة الفكر والمستثمرين لتبادل الأفكار وإقامة شراكات جديدة وبحث أفضل سبل التمويل للشركات الناشئة محليا وإقليميا وعالميا.
وسيركز المؤتمر على برنامج مكثف في ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وسيشمل مناقشات حول العديد من المواضيع؛ منها القيادات النسائية العالمية في ريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والشركات الناشئة والتمويل الذكي.
ومن أبرز أحداث المؤتمر مرحلة جمع الدعم والتمويل؛ إذ سوف تستعرض 100 شركة عالمية من جميع أنحاء العالم حلولها المبتكرة أمام لجنة من كبار المستثمرين في العالم، ما يخلق فرصة فريدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق أعمالهم.
ولا شك أن البحرين وشركاتها الناشئة ستكون لها فرصة لتقديم تجاربها للعالم والاستفادة من تجاربه أيضا إلى جانب إمكانية الحصول على مزيد من الاستثمارات.
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