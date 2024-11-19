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مطار دبي الدولي يحقق نموا قياسيا في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

11/19/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬أداءً‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬23‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬مسافر،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬68.6‭ ‬مليون‭ ‬مسافر،‭ ‬بزيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بلغت‭ ‬6‭.‬3 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭ ‬وشهد‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬تنامياً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬111300‭ ‬رحلة،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ (‬جميع‭ ‬العمليات‭) ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬327700‭ ‬رحلة‭ ‬بزيادة‭ ‬6‭.‬4 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

ويُعزى‭ ‬نجاح‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬والرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بسلاسة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭. ‬كما‭ ‬يلعب‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للتقنيات‭ ‬المتطورة،‭ ‬مثل‭ ‬القياسات‭ ‬الحيوية‭ ‬وأنظمة‭ ‬التتبع‭ ‬الفوري،‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬رحلة‭ ‬سلسة‭ ‬ومريحة‭ ‬لجميع‭ ‬المسافرين‭. ‬

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