مطار دبي الدولي يحقق نموا قياسيا في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق مطار دبي الدولي أداءً قويا في الربع الثالث من عام 2024، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر، ليصل إجمالي عدد المسافرين منذ بداية العام إلى 68.6 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 6.3
% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وشهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، حيث تجاوز عدد الرحلات 111300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات (جميع العمليات) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327700 رحلة بزيادة 6.4 % على أساس سنوي.
ويُعزى نجاح مطار دبي الدولي في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين والرحلات الجوية بسلاسة إلى فريق العمل والشركاء الاستراتيجيين لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى. كما يلعب التوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، مثل القياسات الحيوية وأنظمة التتبع الفوري، دوراً محورياً في توفير رحلة سلسة ومريحة لجميع المسافرين.
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