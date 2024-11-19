20 قتيلا من لصوص المساعدات في عملية أمنية بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬لقناة‭ ‬الأقصى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬بداية‭ ‬عمل‭ ‬أمني‭ ‬موسع‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬مطولا،‭ ‬وسيتوسع‭ ‬ليشمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ستعاقب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬عصابات‭ ‬اللصوص‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬عشائر‭ ‬بعينها،‭ ‬وإنما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬سرقة‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬بوادر‭ ‬مجاعة‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬رصدت‭ ‬اتصالات‭ ‬بين‭ ‬عصابات‭ ‬اللصوص‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬أعمالها‭ ‬وتوجيه‭ ‬مهامها،‭ ‬وتوفير‭ ‬غطاء‭ ‬أمني‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬الشاباك‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬وضعت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬العملية،‭ ‬وحظيت‭ ‬بمباركة‭ ‬وطنية‭ ‬واسعة،‭ ‬وهي‭ ‬تفخر‭ ‬بالعشائر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬شرق‭ ‬رفح،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬انجرار‭ ‬بعض‭ ‬أفرادها‭ ‬إلى‭ ‬مخططات‭ ‬السرقة‭ ‬لن‭ ‬يسيء‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‭ ‬المقاومين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬للقوى‭ ‬الوطنية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالجهود‭ ‬الرادعة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تجاه‭ ‬اللصوص‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬يعبثون‭ ‬بأمن‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬ويسرقون‭ ‬أقوات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخبزهم‭ ‬ودواءهم‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬قد‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬أن‭ ‬عصابات‭ ‬منظمة‭ ‬تسرق‭ ‬المساعدات‭ ‬بغزة‭ ‬وتعمل‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬أصبحت‭ ‬العائق‭ ‬الأكبر‭ ‬أمام‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬بالجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ -‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬عمال‭ ‬إغاثة‭ ‬وشركات‭ ‬النقل‭- ‬أن‭ ‬عصابات‭ ‬قتلت‭ ‬واختطفت‭ ‬سائقي‭ ‬شاحنات‭ ‬مساعدات‭ ‬بمحيط‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭.‬