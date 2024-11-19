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الأديب الشاعر علي عبدالله خليفة ينتدي بشأن التراث الخليجي في الجامعة الأهلية اليوم

11/19/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الأديب‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬أدبية‭ ‬مميزة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬الخليجي‭: ‬ظروف‭ ‬التجربة‭ ‬والآمال‮»‬،‭ ‬وتديرها‭ ‬الناقدة‭ ‬الأديبة‭ ‬أستاذة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رفيقة‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المركز‭ ‬لتعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والأدبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬فرحان‭ ‬النخبة‭ ‬الثقافية‭ ‬وعموم‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬لحضور‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالجامعة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرًا،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأدباء‭ ‬والمختصين‭ ‬المهتمين‭.‬

وأوضح‭ ‬فرحان‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬توثيقه‭ ‬وتطويره،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الآمال‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬الأدباء‭ ‬والمثقفون‭ ‬لاستدامة‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬الخليجية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الأديب‭ ‬والشاعر‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الأدب‭ ‬الخليجي‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬سوف‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬خليفة‭ ‬سجلًا‭ ‬حافلًا‭ ‬من‭ ‬الإسهامات‭ ‬الأدبية،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الشعر‭ ‬لنقل‭ ‬معاناة‭ ‬الإنسان‭ ‬الخليجي‭ ‬وقيمه،‭ ‬كما‭ ‬يُعدّ‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توثيق‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭.‬

وأضاف‭: ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الإبداعية‭ ‬وتجربته‭ ‬الشعرية‭ ‬الممتدة‭ ‬لنحو‭ ‬6‭ ‬عقود،‭ ‬أصدر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدواوين‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬عطش‭ ‬النخيل‮»‬‭ ‬و * ‮«‬أنين‭ ‬الصواري‮»‬ * ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬له‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الحكايات‭ ‬الشعبية‭ ‬والأهازيج‭ ‬التقليدية،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الأدبية‭ ‬العالمية‭.‬

وتهدف‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬بين‭ ‬الأدباء‭ ‬والمثقفين‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬منظمو‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬باستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬حضورًا‭ ‬كبيرًا‭.‬

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