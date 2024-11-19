الأديب الشاعر علي عبدالله خليفة ينتدي بشأن التراث الخليجي في الجامعة الأهلية اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستضيف مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية بالجامعة الأهلية اليوم الأربعاء الأديب الشاعر علي عبدالله خليفة في ندوة أدبية مميزة بعنوان «التراث الشعبي الخليجي: ظروف التجربة والآمال»، وتديرها الناقدة الأديبة أستاذة اللغة العربية بالجامعة الأهلية الدكتورة رفيقة بن رجب، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في مملكة البحرين والخليج العربي.
من جانبه دعا رئيس المركز الدكتور علي فرحان النخبة الثقافية وعموم الجمهور البحريني إلى جانب اساتذة الجامعة وطلبتها لحضور الندوة في القاعة الرئيسية بالجامعة في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمشاركة نخبة من الأدباء والمختصين المهتمين.
وأوضح فرحان أن الندوة تعبر عن الاعتزاز بالإرث الثقافي الخليجي، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه توثيقه وتطويره، فضلاً عن الآمال التي يحملها الأدباء والمثقفون لاستدامة دوره في تعزيز الهوية الثقافية الخليجية، منوها إلى أن مشاركة الأديب والشاعر البحريني الكبير علي عبدالله خليفة، الذي يعد من رموز الأدب الخليجي الحديث من المؤكد سوف تعزز من هذه الندوة وتساعد على تحقيق أهدافها، حيث يمتلك خليفة سجلًا حافلًا من الإسهامات الأدبية، إذ نجح في توظيف الشعر لنقل معاناة الإنسان الخليجي وقيمه، كما يُعدّ رائدًا في مجال توثيق التراث الشعبي البحريني والخليجي.
وأضاف: خلال مسيرته الإبداعية وتجربته الشعرية الممتدة لنحو 6 عقود، أصدر علي عبدالله خليفة العديد من الدواوين الشعرية التي حققت شهرة واسعة، من بينها «عطش النخيل» و * «أنين الصواري» * . بالإضافة إلى ذلك، له جهود حثيثة في جمع الحكايات الشعبية والأهازيج التقليدية، ما ساهم في إبراز الهوية الثقافية للبحرين على الساحة الأدبية العالمية.
وتهدف الندوة إلى إتاحة منصة لمناقشة قضايا التراث الشعبي، ودوره في صياغة الهوية الثقافية، فضلاً عن تبادل الرؤى بين الأدباء والمثقفين. وقد أعرب منظمو الندوة في مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية بالجامعة الأهلية عن سعادتهم باستضافة مثل هذا الحدث الثقافي الذي يُتوقع أن يجذب حضورًا كبيرًا.
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