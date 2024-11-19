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فواز بن محمد المناعي يحتفل بزفاف نجله مشعل

11/19/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬عائلة‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المناعي‭ ‬بحفل‭ ‬زفاف‭ ‬نجلها‭ ‬مشعل‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ (‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬بمركز‭ ‬الخليج‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضور‭ ‬الأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬والأحبة‭. ‬مبارك‭ ‬للعروسين‭ ‬بالرفاه‭ ‬والبنين‭.‬



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