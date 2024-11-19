فواز بن محمد المناعي يحتفل بزفاف نجله مشعل
التاريخ
11/19/2024 7:07:41 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفلت عائلة فواز بن محمد المناعي بحفل زفاف نجلها مشعل مساء الاثنين (18 نوفمبر 2024) بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، بحضور الأهل والأصدقاء والأحبة. مبارك للعروسين بالرفاه والبنين.
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