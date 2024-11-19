منتخبنا يفرط بنقطتين أمام أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فرط‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنقطتين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استقبل‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬‮٢٠٢٦‬‭.

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وكان‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬اللاعب‭ ‬البديل‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬دقيقتين‭ ‬لمصلحة‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدفين‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬‮٧٥‬‭) ‬و‭(‬‮٧٧‬‭)‬،‭ ‬واستمرت‭ ‬النتيجة‭ ‬لمصلحة‭ ‬منتخبنا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬‮٩٦‬‭) ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نفس‭ ‬اللاعب‭ ‬كوسيني‭ ‬ينجي‭. ‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬‮٦‬‭ ‬نقاط‭.‬





دراغان: فخور باللاعبين وسنقاتل من أجل البحرين

وعقد‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وحضر‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المؤتمر‭ ‬يرافقه‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬وقال‭: ‬أبارك‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬ظهروا‭ ‬بها،‭ ‬وقدموا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يستطيعون‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وبذلوا‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭.‬

وأضاف‭: ‬تأخرنا‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬أربك‭ ‬حساباتنا،‭ ‬ولكن‭ ‬لدي‭ ‬لاعبين‭ ‬استطاعوا‭ ‬العودة‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بهم،‭ ‬وأشعر‭ ‬بغضب‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬فكنا‭ ‬أقرب‭ ‬للفوز،‭ ‬وسنقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وشكرا‭ ‬للجماهير‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭

‬الذي‭ ‬قدموه‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭: ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬لدي‭ ‬إذا‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يختاره‭ ‬المدرب،‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬أساعد‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭.‬