منتخبنا يفرط بنقطتين أمام أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد - تصوير: رضا جميل
فرط منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنقطتين بعد أن استقبل هدفا قاتلا أمام أستراليا في المواجهة التي انتهت بهدفين مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث والحاسم بالتصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
وكان منتخب أستراليا البادئ بالتسجيل في الدقيقة الأولى قبل أن يقلب اللاعب البديل مهدي عبدالجبار النتيجة في دقيقتين لمصلحة منتخبنا بهدفين عند الدقيقتين (٧٥) و(٧٧)، واستمرت النتيجة لمصلحة منتخبنا، قبل أن يستقبل هدفا قاتلا في الدقيقة (٩٦) عن طريق نفس اللاعب كوسيني ينجي.
وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الأسترالي ثانيا برصيد ٧ نقاط، ومنتخبنا خامسا برصيد ٦ نقاط.
دراغان: فخور باللاعبين وسنقاتل من أجل البحرين
وعقد بعد اللقاء المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني وحضر الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب المؤتمر يرافقه أفضل لاعب في المباراة مهدي عبدالجبار، وقال: أبارك إلى اللاعبين هذا الأداء والروح القتالية التي ظهروا بها، وقدموا كل ما يستطيعون في الملعب وبذلوا جهدا كبيرا.
وأضاف: تأخرنا بهدف مبكر أربك حساباتنا، ولكن لدي لاعبين استطاعوا العودة بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وأشعر بغضب على النتيجة فكنا أقرب للفوز، وسنقاتل من أجل البحرين على كل نقطة ممكنة، وشكرا للجماهير على الدعم الكبير
الذي قدموه.
ومن جهته قال اللاعب مهدي عبدالجبار: لا فرق لدي إذا شاركت في بداية المباراة، أو في أي وقت يختاره المدرب، المهم أن أساعد المنتخب على الفوز قدر المستطاع.
MENAFN19112024000055011008ID1108904114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.