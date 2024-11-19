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اليوم افتتاح الجولة الخامسة من دوري خالد بن حمد

11/19/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الدير‭ ‬ومنافسه‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬ونظيره‭ ‬توبلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساءً‭.‬

وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬بمواجهتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬والاتفاق،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار،‭ ‬وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬صالة‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الشباب‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وباربار‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والاتفاق‭ ‬خامساً‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والاتحاد‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والتضامن‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وتوبلي‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والدير‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البحرين‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

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