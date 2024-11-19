اليوم افتتاح الجولة الخامسة من دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتتح اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين الدير ومنافسه البحرين عند الساعة 5:30 مساءً، والثانية بين الأهلي ونظيره توبلي عند الساعة 7:15 مساءً.
وتختتم الجولة يوم غد الخميس بمواجهتين، الأولى بين التضامن والاتفاق، وفي الثانية النجمة وباربار، وكانت البطولة قد توقفت بعد انتهاء الجولة الرابعة نظراً إلى أعمال الصيانة التي شهدتها صالة اللعبة بأم الحصم، إضافة إلى تجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد ضمن برنامج الإعداد الأول لبطولة العالم 2025.
ويشير الترتيب العام للمسابقة قبل انطلاقة الجولة الخامسة إلى تصدر الشباب برصيد (12 نقطة)، ويأتي من بعده النجمة في المركز الثاني برصيد (10 نقاط)، والأهلي ثالثاً برصيد (10 نقاط)، وباربار رابعاً برصيد (8 نقاط)، والاتفاق خامساً (8 نقاط)، والاتحاد سادساً برصيد (7 نقاط)، وسماهيج سابعاً برصيد (6 نقاط)، والتضامن ثامناً برصيد (5 نقاط)، وتوبلي تاسعاً برصيد (5 نقاط)، والدير عاشراً برصيد (5 نقاط)، وأخيراً البحرين برصيد (4 نقاط).
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