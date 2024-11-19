الحلبة توقع اتفاقية شراكة طويلة مع جوائز مجلة ((أوتو سبورت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أمس توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع جوائز مجلة «أوتوسبورت» العالمية، التي تعد من أكبر وأهم حفلات توزيع الجوائز السنوية المرموقة في رياضة السيارات العالمية.
كجزء من الاتفاقية، تقدم حلبة البحرين الدولية دعمها لجائزة «ذكرى الموسم»، تكريمًا لحدث مميز أو احتفالية مميزة خلال مواسم مختلف بطولات رياضة السيارات والتي تعتبر اللحظة البارزة في الموسم.
تُقدم جوائز أوتوسبورت سنويا من قبل مجلة سباقات السيارات الرائدة أوتوسبورت لإنجازات مهمة خلال الموسم. سيصادف العام المقبل الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لكل من أوتوسبورت وبطولة العالم للفورمولا وان التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ما يجعل حفل توزيع جوائز أوتوسبورت مميزًا للغاية ومن المقرر أن يقام في 29 يناير في لندن، إنجلترا.
ومن جانبه، أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: «باعتبارنا حلبة تستضيف أفضل فعاليات رياضة السيارات العالمية، فإن هدفنا هو خلق ذكريات لا تنسى للجماهير، لذلك من الطبيعي أن نقدم الدعم لجائزة «ذكرى الموسم» التي تقدمها أوتوسبورت، وهي جائزة تحتفل بتلك الذكريات الخاصة، ونتطلع إلى الاحتفال بالفائزين في يناير المقبل».
ومن بين الفائزين السابقين بجائزة «ذكرى الموسم» فوز فريق فيراري أيه أف كورس هايبركار في الذكرى المئوية لسباق 24 ساعة في لومان في بطولة العالم للتحمل لعام 2023 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بالإضافة إلى فوز نجم فريق مرسيدس جورج راسل في سباق الجائزة الكبرى البرازيلي للفورمولا وان لعام 2022.
وجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز «أوتو سبورت» يحضره كل عام أبرز نجوم رياضة السيارات والمشاهير وكبار الشخصيات في أمسية ساحرة للاحتفال بصناعة رياضة السيارات، حيث يتم تقديم العديد من الجوائز للسائقين والمهندسين والرعاة والحلبات ولجميع الذين برزوا خلال مختلف البطولات للموسم السابق.
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