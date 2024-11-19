الحلبة توقع اتفاقية شراكة طويلة مع جوائز مجلة ((أوتو سبورت))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كجزء‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬تقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬دعمها‭ ‬لجائزة‭ ‬‮«‬ذكرى‭ ‬الموسم‮»‬،‭ ‬تكريمًا‭ ‬لحدث‭ ‬مميز‭ ‬أو‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬مواسم‭ ‬مختلف‭ ‬بطولات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬اللحظة‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭. ‬

تُقدم‭ ‬جوائز‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلة‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬الرائدة‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬لإنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭. ‬سيصادف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬أوتوسبورت‭ ‬مميزًا‭ ‬للغاية‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬إنجلترا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬حلبة‭ ‬تستضيف‭ ‬أفضل‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬فإن‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬ذكريات‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬للجماهير،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لجائزة‭ ‬‮«‬ذكرى‭ ‬الموسم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬أوتوسبورت،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تحتفل‭ ‬بتلك‭ ‬الذكريات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالفائزين‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬السابقين‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬ذكرى‭ ‬الموسم‮»‬‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬أيه‭ ‬أف‭ ‬كورس‭ ‬هايبركار‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لسباق‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬لومان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬البرازيلي‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬أوتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬يحضره‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والمشاهير‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬ساحرة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بصناعة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬للسائقين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والرعاة‭ ‬والحلبات‭ ‬ولجميع‭ ‬الذين‭ ‬برزوا‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬للموسم‭ ‬السابق‭.‬