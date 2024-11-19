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خالد بن حمد يوجه بتنظيم بطولة أقوى رجل 2025 بشهر أبريل

11/19/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬أقوى‭ ‬رجل‭ ‬2025‭ ‬بشهر‭ ‬ابريل‭ ‬المقبل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مسابقتي‭ ‬أقوى‭ ‬رجل‭ ‬بحريني‭ ‬وأقوى‭ ‬رجل‭ ‬خليجي‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬بطولة‭ ‬أقوى‭ ‬رجل‭ ‬السنوية‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬رائدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬الفائقة‭ ‬للمشاركين،‭ ‬وتعزز‭ ‬ثقافة‭ ‬التحدي‭ ‬والإصرار،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬نحو‭ ‬الرياضة‭ ‬وتبني‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬ونشط،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬واستمرارها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالاتها،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬ويعزز‭ ‬سمعتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والمنافسات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬البطولة‭ ‬ويضعها‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وتطلع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بطولة‭ ‬أقوى‭ ‬رجل‭ ‬2025‭ ‬منصةً‭ ‬للتميز‭ ‬والتنافس‭ ‬الرياضي،‭ ‬وفرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭.‬

وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المسابقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لنسخة‭ ‬أقوى‭ ‬رجل‭ ‬2025‭ ‬لعبة‭ ‬ carry ‭ & ‬ load ،‭ ‬ XL ‭ ‬ Bar ‭ ‬ Deadlift ،‭ ‬ Viking ‭ ‬ press ،‭ ‬ Wheel ‭ ‬ of ‭ ‬ pain ،‭ ‬ Arm ‭ ‬ over ‭ ‬ Arm ‭ ‬ pull ،‭ ‬ Hercules ‭ ‬ Hold ،‭ ‬ power ‭ ‬ Stairs ‭.‬

وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬والوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬وأقوى‭ ‬رجل‭ ‬خليجي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬وتم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الألعاب‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنسخ‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬5‭ ‬ألعاب‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭.‬

وتعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬والمتوسط‭ ‬للاعبين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والخليجيين‭ ‬عبر‭ ‬ >‭.‬ hhsk ‭.‬ bh ‭.‬

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