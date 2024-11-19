خالد بن حمد يوجه بتنظيم بطولة أقوى رجل 2025 بشهر أبريل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية بتنظيم بطولة أقوى رجل 2025 بشهر ابريل المقبل التي تتضمن مسابقتي أقوى رجل بحريني وأقوى رجل خليجي.
وأكد سموه أهمية بطولة أقوى رجل السنوية باعتبارها منصة رياضية رائدة تسهم في إبراز القدرات البدنية الفائقة للمشاركين، وتعزز ثقافة التحدي والإصرار، ما يسهم في استقطاب المزيد من الشباب نحو الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي ونشط، منوها سموه بالنجاحات التي شهدتها النسخ الماضية وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتطوير البطولة بصورة أفضل.
وأضاف سموه: «إن تنظيم هذه البطولة واستمرارها من عام إلى عام يعكس التزام البحرين بتطوير الرياضة في مختلف مجالاتها، ويأتي في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الرياضة كجزء أساسي من التنمية المجتمعية والاقتصادية، بما يعكس مكانة المملكة ويعزز سمعتها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أهمية أن تشهد النسخة المقبلة تطورًا كبيرًا في التنظيم والمنافسات، من خلال استقطاب نخبة من المشاركين، ما يعزز من قيمة البطولة ويضعها ضمن أبرز الفعاليات الرياضية المحلية والخليجية، وتطلع سموه إلى أن تكون بطولة أقوى رجل 2025 منصةً للتميز والتنافس الرياضي، وفرصة لتعزيز الروابط بين الرياضيين.
وتتضمن قائمة المسابقات الرئيسية لنسخة أقوى رجل 2025 لعبة carry & load ، XL Bar Deadlift ، Viking press ، Wheel of pain ، Arm over Arm pull ، Hercules Hold ، power Stairs .
وستقام منافسات الوزن الخفيف والوزن المتوسط وأقوى رجل خليجي على مدى يومي الجمعة والسبت وتم زيادة عدد الألعاب إلى 7 خلال اليومين مقارنة بالنسخ السابقة التي تضمنت 5 ألعاب وسيتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير.
وتعلن اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للوزن الخفيف والمتوسط للاعبين المواطنين والمقيمين والخليجيين عبر >. hhsk . bh .
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