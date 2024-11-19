قطر: مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الدوحة - (رويترز): قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أمس الثلاثاء إن المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن طلبت من قطر طرد الحركة وإن الدوحة نقلت هذه الرسالة إلى حماس.
وقال الأنصاري إن مكتب حماس أنشئ لتسهيل جهود الوساطة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف: «من الواضح أنه حين لا تكون هناك وساطة، ليس للمكتب نفسه أي وظيفة أخرى بعيدا عن كونه جزءا من العملية».
وقال إن أي قرار بإغلاق المكتب نهائيا هو قرار «ستعلمون به منا مباشرة، وينبغي ألا يكون جزءا من تكهنات وسائل الإعلام».
وتعمل قطر منذ أشهر مع مصر والولايات المتحدة في مفاوضات غير مثمرة في مسعى لإنهاء العدوان على غزة.
وقال الأنصاري: «قادة حماس المشاركون في فريق التفاوض ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون فهم يتنقلون بين العواصم المختلفة».
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أبلغت قطر حماس وإسرائيل أنها ستوقف جهودها للتوسط في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن حتى يظهرا «الاستعداد والجدية» لاستئناف المحادثات.
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