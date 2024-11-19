قطر: مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬طرد‭ ‬الحركة‭ ‬وإن‭ ‬الدوحة‭ ‬نقلت‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭.

‬وقال‭ ‬الأنصاري‭ ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬حماس‭ ‬أنشئ‭ ‬لتسهيل‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬وساطة،‭ ‬ليس‭ ‬للمكتب‭ ‬نفسه‭ ‬أي‭ ‬وظيفة‭ ‬أخرى‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بإغلاق‭ ‬المكتب‭ ‬نهائيا‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬ستعلمون‭ ‬به‭ ‬منا‭ ‬مباشرة،‭ ‬وينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تكهنات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‮»‬‭. ‬

وتعمل‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬ليسوا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وكما‭ ‬تعلمون‭ ‬فهم‭ ‬يتنقلون‭ ‬بين‭ ‬العواصم‭ ‬المختلفة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬أبلغت‭ ‬قطر‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬ستوقف‭ ‬جهودها‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬حتى‭ ‬يظهرا‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬والجدية‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭. ‬