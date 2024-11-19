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خبراء عالميون يناقشون فرص الأجيال القادمة وأساليب وأدوات اســتـشراف المستـقـبل

11/19/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬المستقبل‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭ ‬2024،‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬عالمي‭ ‬لخبراء‭ ‬ومصممي‭ ‬المستقبل‭ ‬ومؤسساته‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬متحدثاً‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والعالم،‭ ‬وحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬الحيوية‭ ‬و100‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومنظمة‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

وألقى‭ ‬خلفان‭ ‬جمعة‭ ‬بلهول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمنتدى،‭ ‬أكد‭ ‬خلالها‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬للمستقبل‭ ‬والاستفادة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬فرصه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬الإنساني،‭ ‬التي‭ ‬اخترعتها‭ ‬المجتمعات‭ ‬الزراعية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬تدور‭ ‬اليوم‭ ‬بأسرع‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬تاريخية‭ ‬سابقة،‭ ‬ويجب‭ ‬استباق‭ ‬تحولاتها‭ ‬والاستعداد‭ ‬بأعلى‭ ‬جاهزية‭ ‬لتفعيل‭ ‬إمكاناتها‭.‬

وعقب‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمنتدى‭ ‬ناقشت‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬رئيسية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬المحيط‭: ‬الشغف‭ ‬باستكشاف‭ ‬الكون‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬سارة‭ ‬صبري،‭ ‬أول‭ ‬رائدة‭ ‬فضاء‭ ‬عربية‭ ‬وإفريقية،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬أسامة‭ ‬الخطيب،‭ ‬خبير‭ ‬الروبوتات‭ ‬ومبتكر‭ ‬روبوت‭ ‬استكشاف‭ ‬أعماق‭ ‬البحار‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬وان‭ ‬كيه‮»‬،‭ ‬وسعاد‭ ‬الحارثي،‭ ‬خبيرة‭ ‬استكشاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬ناشونال‭ ‬جيوغرافيك،‭ ‬فرص‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬والمحيطات‭ ‬والطبيعة‭ ‬ككل‭.‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬صبري،‭ ‬أول‭ ‬رائدة‭ ‬فضاء‭ ‬عربية‭ ‬وإفريقية،‭ ‬إن‭ ‬تصميم‭ ‬المستقبل‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬تشاركية‭ ‬عابرة‭ ‬للتخصصات‭ ‬تعود‭ ‬فوائدها‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬وهي‭ ‬تضم‭ ‬حالياً‭ ‬300‭ ‬عضو‭ ‬و60‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬والقارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬والعالم‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬سعاد‭ ‬الحارثي‭ ‬إن‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬المستقبل‭ ‬هو‭ ‬الإيمان‭ ‬بالقدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والاجتهاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشمول‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬غايات‭ ‬إنسانية‭ ‬عليا‭ ‬كحماية‭ ‬مستقبل‭ ‬البيئة‭ ‬وصون‭ ‬موائل‭ ‬الطبيعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكوكب‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬أسامة‭ ‬الخطيب‭ ‬إن‭ ‬تصميم‭ ‬المستقبل‭ ‬يكون‭ ‬أسرع‭ ‬بتحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتمكين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬فرصه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تكامل‭ ‬عمل‭ ‬الروبوتات‭ ‬والبشر،‭ ‬لا‭ ‬التنافس‭ ‬بينها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الروبوتات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المحيطات‭ ‬تدخل‭ ‬أيضاً‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للفضاء‭.‬

وبحثت‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬ما‭ ‬قيمته؟‮»‬‭ ‬مفهوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬البعد‭ ‬الزمني‭ ‬للحضارة‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬بيت‭ ‬هوفيند‭ ‬رئيسة‭ ‬صندوق‭ ‬مكتبة‭ ‬المستقبل،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬جوناثان‭ ‬كيتس‭ ‬خبير‭ ‬الفلسفة‭ ‬التجريبية،‭ ‬وأدارها‭ ‬الدكتور‭ ‬باتريك‭ ‬نواك‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستشراف‭ ‬وتخيّل‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭.‬

وشهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭ ‬2024‮»‬‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬‮«‬أصداء‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمحبي‭ ‬قصص‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬سرد‭ ‬قصص‭ ‬قصيرة‭ ‬وإبداعية‭ ‬وأصلية‭ ‬بنمط‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭.‬

وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمسابقة‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬هواش‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬وزينب‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكيليان‭ ‬ماكدونالد‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وتم‭ ‬نشر‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬قصص‭ ‬إبداعية‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمستقبل‭. ‬وتم‭ ‬تقييم‭ ‬قصص‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬أصداء‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬تضم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬كاتب‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬أشرف‭ ‬فقيه،‭ ‬والمؤلف‭ ‬الشاب‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬سوي‭ ‬ديفيز،‭ ‬والقيّم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬متحف‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬جلين‭ ‬مورجان‭. ‬وتضمنت‭ ‬شروط‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكاتب‭ ‬فوق‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬وألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬كلمات‭ ‬القصة‭ ‬القصيرة‭ ‬2500‭ ‬كلمة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬القصة‭ ‬جديدة‭ ‬بالكامل‭ ‬ولا‭ ‬تتضمن‭ ‬اقتباسات‭ ‬من‭ ‬منشورات‭ ‬سابقة‭ ‬أو‭ ‬قصص‭ ‬لمؤلفين‭ ‬آخرين‭ ‬أو‭ ‬محتوى‭ ‬تم‭ ‬توليده‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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