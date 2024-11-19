المجلس العام للبنوك يعقد محاضرة حول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قدّم‭ ‬المحاضرة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بلال،‭ ‬مدير‭ ‬المشاريع‭ ‬بالمجلس‭ ‬العام،‭ ‬والسيد‭ ‬رشيد‭ ‬الطائع،‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمجلس‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬وسبل‭ ‬التكيف‭ ‬معها‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭.‬‮

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وخلال‭ ‬المحاضرة،‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة،‭ ‬ودعم‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الهامة‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وخصوصية‭ ‬البيانات،‭ ‬والامتثال‭ ‬لمبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬لضمان‭ ‬قدرة‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬المستمرة،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المرونة‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭.‬‮

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تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويواصل‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬التزامهما‭ ‬بتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬وتمكين‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬استعداداً‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المتطور‭.‬