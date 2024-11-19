المجلس العام للبنوك يعقد محاضرة حول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المحاضرة العامة الثانية بعنوان: «توجهات المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي» بالتعاون مع جامعة البحرين، حيث ركزت المحاضرة على الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا المالية في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وشهدت حضور ما يقرب من 100 طالب وطالبة من مختلف التخصصات ذات العلاقة.
قدّم المحاضرة الدكتور محمد بلال، مدير المشاريع بالمجلس العام، والسيد رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال بالمجلس العام، حيث تم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تشكيل مستقبل القطاع المالي، مع عرض أبرز الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية وسبل التكيف معها لتحقيق النمو المستدام.
وخلال المحاضرة، تمت مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة، ودعم الشمول المالي، وتشجيع الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، مع التركيز على مجموعة من القضايا الهامة مثل الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد المتحدثون ضرورة تبني هذه التقنيات بشكل مدروس لضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التكيف مع التحديات المستمرة، مع الحفاظ على المرونة والمبادئ الأخلاقية في ظل التغيرات السريعة في القطاع المالي العالمي.
تأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة المالية الإسلامية. ويواصل المجلس العام وجامعة البحرين التزامهما بتطوير المهارات وتمكين المهنيين في مجال التمويل الإسلامي، استعداداً للتكيف مع التحولات المستقبلية في هذا القطاع المتطور.
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