MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونحن‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الارتفاع‭ ‬المضطرد‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تجاهله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وذلك‭ ‬بحجة‭ ‬حاجة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الانفاق‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬دراسات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬كان‭ ‬يميل‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬وذلك‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬شيخوخة‭ ‬السكان‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية؛‭ ‬والتحول‭ ‬الأخضر‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ؛‭ ‬والدفاع‭ ‬وأمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬التوترات‭ ‬الجغرافية‭-‬السياسية‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تشير‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقعات‭ ‬الدين‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تبخس‭ ‬تقدير‭ ‬النتائج‭ ‬والمخاطر‭ ‬الفعلية‭ ‬بهامش‭ ‬كبير‭. ‬فنسب‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الفعلية‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬التوقعات‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬حسب‭ ‬تقدير‭ ‬الصندوق‭.‬

إن‭ ‬التخوف‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬بدء‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬عالميا‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستدانة،‭ ‬مما‭ ‬قدر‭ ‬يرفع‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬العالمي‭ ‬ليبلغ‭ ‬115 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ -‬أي‭ ‬أعلى‭ ‬بنحو‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬الحالية‭. ‬وقد‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬هي‭: ‬النمو‭ ‬الأضعف،‭ ‬وأوضاع‭ ‬التمويل‭ ‬الأكثر‭ ‬تشديدا،‭ ‬وعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬ووجود‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وفي‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات،‭ ‬فإن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬واحتواء‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المطلوب‭ ‬بكثير،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬تحليلات‭ ‬الصندوق‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬التصحيح‭ ‬المالي‭ ‬الحالية‭ ‬ – ‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬نسبة‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬القادمة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2029‭ - ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬نُفذَت‭ ‬بالكامل،‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬كافية‭ ‬لتحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬خفضه‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭. ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬سياسا‭ ‬تشددية‭ ‬تراكمية‭ ‬في‭ ‬الانفاق‭ ‬بنسبة‭ ‬3 , 8 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬لضمان‭ ‬ارتفاع‭ ‬احتمال‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬الدين‭. ‬وفي‭ ‬بلدان‭ ‬لا‭ ‬يُتوقع‭ ‬استقرار‭ ‬الدين‭ ‬فيها،‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يكون‭ ‬الجهد‭ ‬المطلوب‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الاقتصادين‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لديهما‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السياسات‭ ‬أكثر‭ ‬ثراءً‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬لدى‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬شأن‭ ‬عمليات‭ ‬التصحيح‭ ‬المالي‭ ‬الكبيرة‭ ‬هذه،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تفحص‭ ‬نتائجها‭ ‬بدقة،‭ ‬أن‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬الطلب‭ ‬الكلي،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالفئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭. ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬يتعين‭ ‬وضع‭ ‬تصميم‭ ‬دقيق‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬تكاليف‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬وكسب‭ ‬الدعم‭ ‬الشعبي‭ ‬للتصحيح‭ ‬المالي‭ ‬المطلوب‭.‬

ويكون‭ ‬اختيار‭ ‬تدابير‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬مهما‭ ‬لأن‭ ‬الآثار‭ ‬ليست‭ ‬متشابهة‭ ‬وتنطوي‭ ‬على‭ ‬تفضيلات‭ ‬نسبية‭ ‬بينها‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تسبب‭ ‬تخفيضات‭ ‬الاستثمار‭ ‬العام‭ ‬أكبر‭ ‬خسائر‭ ‬للناتج‭ ‬وتضر‭ ‬بآفاق‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يضر‭ ‬تخفيض‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأسر‭ ‬الضعيفة‭ ‬ويوسع‭ ‬هوة‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭.‬

لذلك،‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيج‭ ‬يتسم‭ ‬بالحكمة‭ ‬لتدابير‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬والنمو،‭ ‬وسيتباين‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬عبر‭ ‬البلدان‭. ‬وينبغي‭ ‬للاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬المستحقات،‭ ‬وإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أولويات‭ ‬الإنفاق،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬منخفضة‭ ‬الضرائب‭. ‬بينما‭ ‬تتمتع‭ ‬اقتصادات‭ ‬الأسواق‭ ‬الصاعدة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية‭ ‬بإمكانات‭ ‬أكبر‭ ‬لتعبئة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ -‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توسيع‭ ‬الأوعية‭ ‬الضريبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬إدارة‭ ‬الإيرادات‭ -‬مع‭ ‬تقوية‭ ‬شبكات‭ ‬الأمان‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬