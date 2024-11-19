النواب يمرر علاوة جديدة لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار في القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على جملة من الاقتراحات برغبة، من بينها قيام الحكومة بتكريم الأئمة والمؤذنين والخطباء البحرينيين القدماء.
وقال النائب بدر التميمي إنه يجب ألا ننسى الدور الذي يقوم به الأئمة والمؤذنون، كما نتمنى ان ينالوا تكريما يليق بدورهم أسوة بقدامى الموظفين في الوزارات، فهؤلاء لهم دورهم في تثقيف وتعليم ابنائنا.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة شاملة لمرضى التوحد في المحافظة الجنوبية.
وقالت النائب مريم الصائغ إنه من المهم أن تكون على مستوى جميع المحافظات، وأضافت: أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه يحتاجون إلى رعاية أكثر، حيث إن الأمور التعليمية من الصعب عليهم تعلمها ويحتاجون إلى التعليم العملي.
بينما عارض الدكتور هشام العوضي إنشاء مدرسة خاصة لمرضى التوحد، وأكد أهمية دمجهم لأنه في حال تم وضعهم بمدارس خاصة ستزيد علامات التوحد لديهم.
كما وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار.
وبينت النائب حنان فردان أن المقترح يعبر عن صوت شعبي وإرادة شريحة واسعة من المواطنين لأن يرى الاقتراح النور واقعاً بما يسهم في تحقيق مبدأ العدالة، كما يتمنون ضمه في الميزانية القادمة. العدالة والمساواة حقوق واجبة التنفيذ، كما تلزم الدولة بتوفير العيش الكريم لجميع الأسر البحرينية، وتحقيق العدالة والمساوة بين المواطنين هو جوهر البناء الحديث.
كما وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاشتراط على المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول في مناقصات توفير الخدمات بألا تقل نسبة البحرنة عن 20 % .
وقال النائب الدكتور هشام العشيري إن مجلس المناقصات يطلب تقديم نسبة بحرنة يتم اخذها من وزارة العمل لتأكيد ان هذه المؤسسة لديها الاشتراطات بنسبة البحرنة، ولهذا نحن نلاحظ وجود بعض المناقصات تم ترسيتها على شركات اجنبية ومؤسسات أجنبية ليس لها مقر في البحرين وليس لديها نسبة بحرنة ولا بحرينيون. كما وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لمركز المفيد للرجال لتعليم القرآن الكريم في قرية العكر، كما أحال المجلس إلى الحكومة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء (المجمع الطبي الشامل للاستشارات والتدريب) الذي يضم الكوادر الوطنية الطبية من الباحثين عن عمل ويمول من قبل صندوق العمل «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية.كما وافق على الاقتراح برغبة بتطوير البرنامج الوطني للتوظيف المقدم من صندوق العمل (تمكين) بتحويل مبالغ الدعم مباشرة في حساب العمال المستفيدين منه ووضع آليات تضمن الاستقرار الوظيفي لهم، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط الواجهة البحرية على شارع الملك فيصل بتقاطع فندق الشيراتون، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد.
MENAFN19112024000055011008ID1108904103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.