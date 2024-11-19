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النواب يمرر علاوة جديدة لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار في القطاع الخاص

11/19/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتكريم‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنين‭ ‬والخطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬القدماء‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الأئمة‭ ‬والمؤذنون،‭ ‬كما‭ ‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬ينالوا‭ ‬تكريما‭ ‬يليق‭ ‬بدورهم‭ ‬أسوة‭ ‬بقدامى‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الوزارات،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬لهم‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تثقيف‭ ‬وتعليم‭ ‬ابنائنا‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬مدرسة‭ ‬شاملة‭ ‬لمرضى‭ ‬التوحد‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقالت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬وأضافت‭: ‬أطفال‭ ‬فرط‭ ‬الحركة‭ ‬وتشتت‭ ‬الانتباه‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬أكثر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأمور‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عليهم‭ ‬تعلمها‭ ‬ويحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬العملي‭.‬

بينما‭ ‬عارض‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ ‬إنشاء‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬لمرضى‭ ‬التوحد،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬دمجهم‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬وضعهم‭ ‬بمدارس‭ ‬خاصة‭ ‬ستزيد‭ ‬علامات‭ ‬التوحد‭ ‬لديهم‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬باستحداث‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬معيشة‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬دخلهم‭ ‬الشهري‭ ‬1500‭ ‬دينار‭.‬

وبينت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬شعبي‭ ‬وإرادة‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لأن‭ ‬يرى‭ ‬الاقتراح‭ ‬النور‭ ‬واقعاً‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة،‭ ‬كما‭ ‬يتمنون‭ ‬ضمه‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬القادمة‭. ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬حقوق‭ ‬واجبة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬كما‭ ‬تلزم‭ ‬الدولة‭ ‬بتوفير‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لجميع‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساوة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬البناء‭ ‬الحديث‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالاشتراط‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬المؤهلة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬بألا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬عن‭ ‬20 % ‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬يطلب‭ ‬تقديم‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬يتم‭ ‬اخذها‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتأكيد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬لديها‭ ‬الاشتراطات‭ ‬بنسبة‭ ‬البحرنة،‭ ‬ولهذا‭ ‬نحن‭ ‬نلاحظ‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬المناقصات‭ ‬تم‭ ‬ترسيتها‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬اجنبية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أجنبية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مقر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬ولا‭ ‬بحرينيون‭. ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لمركز‭ ‬المفيد‭ ‬للرجال‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬العكر،‭ ‬كما‭ ‬أحال‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ (‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬الشامل‭ ‬للاستشارات‭ ‬والتدريب‭) ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ويمول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بتطوير‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بتحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬العمال‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬تضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬لهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬يربط‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بزيادة‭ ‬الوحدات‭ ‬المدعومة‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬للمستهلكين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المنزلي‭ ‬للمشترك‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬واحد‭.‬

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