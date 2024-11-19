البوعينين: ليس من حق أي وزارة أن تستبق رأي الحكومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدوره‭ ‬أجاب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬تستبق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬لأن‭ ‬الرد‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الحكومة،‭ ‬ولكن‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬معلومات‭ ‬معينة‭ ‬يستلزم‭ ‬عليها‭ ‬تبيان‭ ‬ذلك‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬فرقا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رأي‭ ‬الجهة‭ ‬ورأي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهة‭ ‬أن‭ ‬تستبق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭.‬