البوعينين: ليس من حق أي وزارة أن تستبق رأي الحكومة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن الحكومة لا تعطي رأيًا واضحًا في المقترحات بحيث إن الرد يتكرر دائمًا «ترى الوزارة عدم استباق رأي الحكومة»، متسائلا أليست الوزارة المعنية هي التي تقدم للحكومة رأيها؟
بدوره أجاب غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأنه ليس من حق الجهة الحكومية أن تستبق رأي الحكومة لأن الرد النهائي هو رد الحكومة، ولكن إن طلب من الجهة أن تبين معلومات معينة يستلزم عليها تبيان ذلك.
وأوضح أن هنالك فرقا ما بين رأي الجهة ورأي الحكومة، وليس من حق الجهة أن تستبق رأي الحكومة.
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