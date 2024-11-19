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البوعينين: ليس من حق أي وزارة أن تستبق رأي الحكومة

11/19/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تعطي‭ ‬رأيًا‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬المقترحات‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬يتكرر‭ ‬دائمًا‭ ‬‮«‬ترى‭ ‬الوزارة‭ ‬عدم‭ ‬استباق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‮»‬،‭ ‬متسائلا‭ ‬أليست‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للحكومة‭ ‬رأيها؟

بدوره‭ ‬أجاب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬تستبق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬لأن‭ ‬الرد‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الحكومة،‭ ‬ولكن‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬معلومات‭ ‬معينة‭ ‬يستلزم‭ ‬عليها‭ ‬تبيان‭ ‬ذلك‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬فرقا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رأي‭ ‬الجهة‭ ‬ورأي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهة‭ ‬أن‭ ‬تستبق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭.‬

MENAFN19112024000055011008ID1108904102

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