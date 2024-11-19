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إقرار رفع نسبة بحرنة التمريض إلى 100%

11/19/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬برفع‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬أن‭ ‬20 % ‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬ومن‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬50 % ‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بالخبرات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬البحرينيون‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬بادرت‭ ‬بإجراءات‭ ‬جيدة،‭ ‬وتدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬قبول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البعثات‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬المتوافرة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬نسبة‭ ‬معدومة‭ ‬طارحًا‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬تزويده‭ ‬بأسماء‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬التمريض‭.‬

وأيد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ممرضين‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬البعثات‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬تمريض‭ ‬وأطباء،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المقترح‭ ‬بشأن‭ ‬الأطباء‭ ‬وليس‭ ‬التمريض‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تصفير‭ ‬قوائم‭ ‬الممرضين‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬فكيف‭ ‬سيخدمنا‭ ‬المقترح،‭ ‬لنقدم‭ ‬بزيادة‭ ‬البعثات،‭ ‬لنسحب‭ ‬المقترح‭ ‬ونقدم‭ ‬شيئا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬المواطن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نختلف‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬المقترح‭ ‬ببحرنة‭ ‬قطاع‭ ‬التمريض،‭ ‬ولكن‭ ‬المقترح‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الغرض،‭ ‬والحل‭ ‬الامثل‭ ‬تعزيز‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

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