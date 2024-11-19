إقرار رفع نسبة بحرنة التمريض إلى 100%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة برفع نسبة البحرنة في التمريض بنسبة 100
% في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية.
من جهته، أكد النائب منير سرور أن 20 % نسبة قليلة ومن الأولى أن تكون 50 % كحد أدنى، مشيداً في السياق ذاته بالخبرات التي يمتلكها البحرينيون.
وقال النائب ممدوح الصالح إن الحكومة بادرت بإجراءات جيدة، وتدفع باتجاه قبول المزيد من البعثات في كلية العلوم الصحية على أساس الحصول على الوظائف المتوافرة.
وأكد أن نسبة العاطلين عن العمل في التمريض نسبة معدومة طارحًا على مقدم الاقتراح تزويده بأسماء العاطلين عن العمل في تخصص التمريض.
وأيد النائب خالد بوعنق عدم وجود ممرضين عاطلين عن العمل، مطالبًا بزيادة عدد البعثات بحيث إن نسبة البحرنة في العام الماضي وصلت إلى 100 % في المراكز الصحية من تمريض وأطباء، ونتمنى أن يكون المقترح بشأن الأطباء وليس التمريض.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير أنه تم إعلان تصفير قوائم الممرضين العاطلين عن العمل، فكيف سيخدمنا المقترح، لنقدم بزيادة البعثات، لنسحب المقترح ونقدم شيئا يمكن أن يستفيد منه المواطن.
من جهته، قال النائب محمود فردان: «لا نختلف على أهداف المقترح ببحرنة قطاع التمريض، ولكن المقترح لا يؤدي إلى الغرض، والحل الامثل تعزيز القبول في كلية العلوم الصحية».
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