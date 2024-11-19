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نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالشيخ خالد بن عبدالله يحضر حفل تخريج طلبة ((بوليتكنك البحرين))

11/19/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬المهني‭ ‬والتطبيقي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬وأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬استطاعت‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬ببرامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬نوعية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومواكبة‭ ‬للمتغيرات‭ ‬الدولية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬المحققة‭ ‬لمبادئ‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬الكلية‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬جذب‭ ‬يستقطب‭ ‬الدارسين‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬كذلك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬وذات‭ ‬ريادة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬التطبيقي،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إرثها‭ ‬التليد‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الكلية‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للكلية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬لمواصلة‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتوجيه‭ ‬مسيرة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬خريجي‭ ‬الفوج‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهودهم‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬لبلوغ‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬تتوج‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد،‭ ‬راجيًا‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬بانخراطهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل؛‭ ‬ليكرسوا‭ ‬جل‭ ‬ما‭ ‬تعلموه‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬الوطن‭ ‬ورفعته‭.‬

بعدها،‭ ‬تفضل‭ ‬بتكريم‭ ‬الخريجين‭ ‬المتميزين‭ ‬أكاديميًا،‭ ‬والطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬مرتبتي‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬إلى‭ ‬الخريجين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لرعاية‭ ‬الحفل‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحضور‭ ‬الحفل،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لاهتمامه‭ ‬البالغ‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وبكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مهنئًا‭ ‬الخريجين‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الكلية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

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