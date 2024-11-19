نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالشيخ خالد بن عبدالله يحضر حفل تخريج طلبة ((بوليتكنك البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل تخريج الفوج العاشر من طلبة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمسرح البحرين الوطني صباح أمس (الثلاثاء).
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن التعليم الأكاديمي المهني والتطبيقي الذي تقدمه (بوليتكنك البحرين) يعد ركيزة مهمة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن (بوليتكنك البحرين) وعلى مدى السنوات الماضية استطاعت رفد القطاع التعليمي ببرامج أكاديمية نوعية مبنية على الإبداع والابتكار، ومواكبة للمتغيرات الدولية والاحتياجات الفعلية المحققة لمبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهو ما أسهم في تحويل هذه الكلية إلى مركز جذب يستقطب الدارسين لا على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي كذلك، وذلك على نحو يعزز من مكانة المملكة كوجهة مفضلة وذات ريادة في التعليم التطبيقي، مستندة في ذلك إلى إرثها التليد في تأسيس التعليم النظامي قبل أكثر من 100 عام.
وأعرب عن أمنياته لمجلس أمناء الكلية برئاسة د. محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، والإدارة التنفيذية للكلية ومنتسبيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالتوفيق والسداد، لمواصلة جهودهم في دعم وتوجيه مسيرة هذا الصرح التعليمي.
كما هنأ خريجي الفوج العاشر من طلبة (بوليتكنك البحرين) وأولياء أمورهم، مثمنًا جهودهم التي بذلوها لبلوغ هذه اللحظة التي تتوج سنوات من الجد والاجتهاد، راجيًا لهم النجاح والتميز بانخراطهم في سوق العمل؛ ليكرسوا جل ما تعلموه في تقدم الوطن ورفعته.
بعدها، تفضل بتكريم الخريجين المتميزين أكاديميًا، والطلبة الحاصلين على مرتبتي الشرف الأولى والثانية، بالإضافة إلى تسليم شهادات التخرج إلى الخريجين.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرعاية الحفل.
كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور الحفل، تأكيدا لاهتمامه البالغ بقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وبكلية البحرين التقنية بشكل خاص، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس أمناء الكلية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بهذه المناسبة.
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