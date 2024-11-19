وكيل الصحة تشارك في حفل ((تدشين مرحلة جينوم المواليد البحثي في المستشفيات الخاصة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الدكتورة لولوة شويطر وكيل وزارة الصحة، في حفل تدشين مرحلة جينوم المواليد من برنامج الجينوم الوطني في المستشفيات الخاصة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة ومستشفى البحرين التخصصي.
وفي حفل التدشين، أكدت وكيل وزارة الصحة أن هذه المرحلة تمثل خطوة بارزة للمضي بعجلة مشروع الجينوم، الذي يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية باعتباره يعتمد على المعلومات الجينية لتحديد الأمراض وتشخيصها بشكلٍ مبكر، مؤكدةً أن شأهميتها في الطب الحديث. ولفتت الدكتورة شويطر إلى أن مرحلة جينوم المواليد تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز التشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ما يتيح التدخل المبكر وتقديم الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يعتبر مبادرة استراتيجية بمملكة البحرين تهدف إلى رسم خارطة صحية جينية للمجتمع، مؤكدةً في هذا الصدد أن نتائج هذه المبادرة من شأنها أن تعزز من كفاءة وفعالية نظام الرعاية الصحية في المملكة. ومن جهتها، أكدت الدكتورة نجاح الزياني نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى البحرين التخصصي واستشارية أمراض الجهاز الهضمي والباطنية، حرص واهتمام المستشفى بتعزيز الشراكة الفاعلة مع مركز الجينوم الوطني ووزارة الصحة لتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية المنشودة بما يلبي الاحتياجات والمتطلبات التي تهدف إلى المشاركة في تنفيذ المبادرات والسياسات الصحية التي تسهم في تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية لصالح كافة أفراد المجتمع البحريني.
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