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وكيل الصحة تشارك في حفل ((تدشين مرحلة جينوم المواليد البحثي في المستشفيات الخاصة))

11/19/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬شويطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬مرحلة‭ ‬جينوم‭ ‬المواليد‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭.‬

وفي‭ ‬حفل‭ ‬التدشين،‭ ‬أكدت‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬بارزة‭ ‬للمضي‭ ‬بعجلة‭ ‬مشروع‭ ‬الجينوم،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭ ‬باعتباره‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الجينية‭ ‬لتحديد‭ ‬الأمراض‭ ‬وتشخيصها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مبكر،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬شأهميتها‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الحديث‭. ‬ولفتت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شويطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬جينوم‭ ‬المواليد‭ ‬تمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬للأمراض‭ ‬الوراثية،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬التدخل‭ ‬المبكر‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعتبر‭ ‬مبادرة‭ ‬استراتيجية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬صحية‭ ‬جينية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجاح‭ ‬الزياني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬واستشارية‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والباطنية،‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬المستشفى‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لصالح‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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