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بوتين وقع مرسوما يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي

11/19/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مرسوما‭ ‬يسمح‭ ‬لموسكو‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ضد‭ ‬دولة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬نووية‭. ‬وتزامنت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬ألف‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وبعدما‭ ‬أعطت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موافقة‭ ‬لكييف‭ ‬لاستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭. ‬وأفاد‭ ‬المرسوم‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬من‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬تبرر‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تكييف‭ ‬أسسنا‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ضد‭ ‬أمن‭ ‬روسيا‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬تنفذه‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬نووية،‭ ‬مثل‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لكن‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬تمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬عدوانا‭ ‬مشتركا‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يستدعي‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أشار‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬أخرى‭ ‬تستدعي‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬أراضي‭ ‬وموارد‭ ‬لـ‭(‬شن‭) ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬تكثيف‭ ‬موسكو‭ ‬ضرباتها‭ ‬القاتلة‭ ‬والمدمرة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أجاز‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لكييف‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬الشروط‭ ‬الدقيقة‭ ‬لهذا‭ ‬الإذن‭ ‬مجهولة،‭ ‬ولم‭ ‬تُعلنه‭ ‬واشنطن‭ ‬رسميا‭.

وفي‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الموافقة‭ ‬الغربية‭ ‬ستعني‭ ‬‮«‬ضلوع‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬حينها‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬لطائرات‭ ‬أو‭ ‬صواريخ‭ ‬أو‭ ‬مسيرات‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬ألمح‭ ‬بوتين‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬ونشرت‭ ‬روسيا‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لدى‭ ‬حليفتها‭ ‬بيلاروس‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إجراء‭ ‬تدريبات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬لاختبار‭ ‬قاذفات‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأثناء‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أطلقت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬ألف‭ ‬يوم،‭ ‬وهددت‭ ‬موسكو‭ ‬مجددا‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أوكراني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬استهدفت‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬أتاكمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬متوعدا‭ ‬برد‭ ‬‮«‬مناسب‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬لافروف‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والغرب‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬التصعيد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مساعدة‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وحض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬العقيدة‭ ‬الروسية‭ ‬الجديدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬كاملة‮»‬‭.‬

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