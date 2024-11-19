مشاركة فاعلة للطهاة البحرينيين في المنتدى العالمي لسياحة فن الطهي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬الطهاة

المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‮

‬كلا‭ ‬من‭ ‬الشيف‭ ‬تالا‭ ‬بشمي،‭ ‬أفضل‭ ‬طاهية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للعام‭ ‬2022،‭ ‬والشيف‭ ‬لولوة‭ ‬صويلح،‭ ‬والشيف‭ ‬نادر‭ ‬قناطي‭ ‬والشيف‭ ‬عبدالحميد‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشيف‭ ‬حصة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيف‭ ‬يوسف

قمبر،‭ ‬الذين

قدموا

عروضًا

مميزة

وشاركوا

في‭ ‬عدد‭ ‬من

اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهم‭ ‬ونظرائهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة

لتبادل

الأفكار

والتعريف

بالتقنيات‭ ‬وأساليب‮

‬الطهي‮

‬المتعددة‭.‬

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‮

‬أعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث

العالمي‮

‬مثّل

منصة

مهمة

لاستعراض‭ ‬مهارات‭ ‬وإبداعات‭ ‬الطهاة‭ ‬المحليين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭.‬‮

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‬وأضافت‭ ‬بالقول‭:‬‮

«‬نفخر

بمواهب‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ونسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لدعمهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم

بهدف

تعزيز‭ ‬مكانة

مملكة

البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬عكست

مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬دورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬السياحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفريدة‮»‬‭.‬

‮

‬بدورها،‮

‬أكدت

سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‮

‬بأن‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع

القادة‭ ‬العالميين

في‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬معلقة‭ ‬بالقول‭:‬‮

«‬تجسد‮

‬مشاركة

الطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‮

‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‮

‬مجال

سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭.‬‮

‬نلتزم

بتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬للمواهب

الشبابية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬استضافة

هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مساعينا‭ ‬الداعمة

لطموحاتهم

في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮»‬

‮

‬من‭ ‬جانبهم،‭ ‬عبر‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن

المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬مع

نظرائهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من

هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة

مملكة

البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭ ‬المحلية‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭. ‬