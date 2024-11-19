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مشاركة فاعلة للطهاة البحرينيين في المنتدى العالمي لسياحة فن الطهي

11/19/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتميزين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬لمشاركتهم
أثر‭ ‬ملموس‭ ‬على
نجاح‭ ‬المنتدى،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬طابعًا‭ ‬خاصًا‭ ‬على‭ ‬الفعالية‭ ‬الأممية‭ ‬عكس‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬والتنوع‭ ‬الغني‮
‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذين‭ ‬يفوق‭ ‬عددهم‭ ‬500‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬الطهاة
المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‮
‬كلا‭ ‬من‭ ‬الشيف‭ ‬تالا‭ ‬بشمي،‭ ‬أفضل‭ ‬طاهية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للعام‭ ‬2022،‭ ‬والشيف‭ ‬لولوة‭ ‬صويلح،‭ ‬والشيف‭ ‬نادر‭ ‬قناطي‭ ‬والشيف‭ ‬عبدالحميد‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشيف‭ ‬حصة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيف‭ ‬يوسف
قمبر،‭ ‬الذين
قدموا
عروضًا
مميزة
وشاركوا
في‭ ‬عدد‭ ‬من
اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهم‭ ‬ونظرائهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة
لتبادل
الأفكار
والتعريف
بالتقنيات‭ ‬وأساليب‮
‬الطهي‮
‬المتعددة‭.‬


‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‮
‬أعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث
العالمي‮
‬مثّل
منصة
مهمة
لاستعراض‭ ‬مهارات‭ ‬وإبداعات‭ ‬الطهاة‭ ‬المحليين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭.‬‮


‬وأضافت‭ ‬بالقول‭:‬‮
«‬نفخر
بمواهب‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ونسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لدعمهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم
بهدف
تعزيز‭ ‬مكانة
مملكة
البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬عكست
مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬دورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬السياحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفريدة‮»‬‭.‬


‬بدورها،‮
‬أكدت
سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‮
‬بأن‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع
القادة‭ ‬العالميين
في‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬معلقة‭ ‬بالقول‭:‬‮
«‬تجسد‮
‬مشاركة
الطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‮
‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‮
‬مجال
سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭.‬‮
‬نلتزم
بتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬للمواهب
الشبابية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬استضافة
هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مساعينا‭ ‬الداعمة
لطموحاتهم
في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮»‬


‬من‭ ‬جانبهم،‭ ‬عبر‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن
المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬مع
نظرائهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من
هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة
مملكة
البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭ ‬المحلية‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭. ‬

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