مشاركة فاعلة للطهاة البحرينيين في المنتدى العالمي لسياحة فن الطهي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي، الذي تحتضنه مملكة البحرين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة فاعلة من قبل عدد من الطهاة البحرينيين المتميزين الذين كان لمشاركتهم
أثر ملموس على
نجاح المنتدى، ما أضفى طابعًا خاصًا على الفعالية الأممية عكس كرم الضيافة البحرينية الأصيلة والتنوع الغني
الذي يتميز به المطبخ البحريني والخليجي للمشاركين في المنتدى الذين يفوق عددهم 500 مشارك من 50 دولة من حول العالم.
ضمت قائمة الطهاة
المشاركين في المنتدى
كلا من الشيف تالا بشمي، أفضل طاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، والشيف لولوة صويلح، والشيف نادر قناطي والشيف عبدالحميد من فندق رافلز قصر العرين البحرين، بالإضافة إلى الشيف حصة آل خليفة والشيف يوسف
قمبر، الذين
قدموا
عروضًا
مميزة
وشاركوا
في عدد من
اللقاءات والنقاشات التي جمعت بينهم ونظرائهم من دول مختلفة
لتبادل
الأفكار
والتعريف
بالتقنيات وأساليب
الطهي
المتعددة.
وبهذه المناسبة،
أعربت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، عن اعتزازها بالمشاركة الواسعة للطهاة البحرينيين في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي. وأكدت أن هذا الحدث
العالمي
مثّل
منصة
مهمة
لاستعراض مهارات وإبداعات الطهاة المحليين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب في مجال فن الطهي.
وأضافت بالقول:
«نفخر
بمواهب الطهاة البحرينيين، ونسعى دائمًا لدعمهم لتقديم أفضل ما لديهم
بهدف
تعزيز مكانة
مملكة
البحرين على الساحة العالمية، حيث عكست
مشاركتهم في المنتدى دورهم الحيوي في تنمية السياحة وتعزيز ثقافة الضيافة البحرينية الفريدة».
بدورها،
أكدت
سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض،
بأن المنتدى العالمي يوفر فرصة مثالية للطهاة البحرينيين للتفاعل مع
القادة العالميين
في فن الطهي، معلقة بالقول:
«تجسد
مشاركة
الطهاة البحرينيين في هذا الحدث الدولي
المرموق الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة التقدم الكبير الذي حققته المملكة في
مجال
سياحة فن الطهي.
نلتزم
بتوفير الدعم والتوجيه للمواهب
الشبابية البحرينية، وتؤكد استضافة
هذا المنتدى على مساعينا الداعمة
لطموحاتهم
في هذا المجال.»
من جانبهم، عبر الطهاة البحرينيون المشاركون في المنتدى عن خالص الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات المعنية الأخرى، مؤكدين أن
المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات مع
نظرائهم من مختلف دول العالم، متطلعين إلى المزيد من
هذه المبادرات التي تدعم التواصل بين الثقافات وتعزز من مكانة
مملكة
البحرين كوجهة متميزة في عالم فن الطهي، مما يسهم في تطوير السياحة المحلية ويشجع على الابتكار والإبداع.
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