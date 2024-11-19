رواد أعمال ومشاركون في المنتدى العالمي للاستثمار:البحرين وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أهمية استغلال الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشباب قادر على الإبداع والابتكار







أكد‭ ‬مشاركون‭ ‬ورواد‭ ‬أعمال‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لقادة‭ ‬الفكر‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة،‭ ‬وبحث‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬محليًّا‭ ‬وإقليميًّا‭ ‬وعالميًّا،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬عالميا‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬لرؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومركز‭ ‬إقليمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يتيحها‭ ‬المؤتمر‭ ‬بوجود‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬ممولي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬





خارطة‭ ‬طريق

أكدت‭ ‬رائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدكتورة‭ ‬لمياء‭ ‬المحمود‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬عالميا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬الحدث‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل،‭ ‬حيث‭ ‬ستعرض‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الدولي‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬يعكس‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي‭ ‬لمهمة‭ ‬ WBAF ‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار،‭ ‬بالمقابل‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬ستتاح‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الناشئة‭ ‬فرصة‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الجمع‭ ‬التمويلي‭ ‬العالمية‭.‬

فرصة‭ ‬فريدة

قال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعكس‭ ‬نجاح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬لخلق‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم‭ ‬بكافة‭ ‬مجالاتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وسهولة‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهلها‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزًا‭ ‬جاذبًا‭ ‬للشركات‭ ‬والمشاريع‭ ‬لتأسيس‭ ‬أعمالها‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويشكل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للمناقشات‭ ‬حول‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭ ‬ونمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ويوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لقادة‭ ‬الفكر‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة،‭ ‬وبحث‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬محليًّا‭ ‬وإقليميًّا‭ ‬وعالميًّا‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬يهمنا‭ ‬استقطاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يتيحها‭ ‬المؤتمر‭ ‬بوجود‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬ممولي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بلجيكا‭ ‬الأسبق‭:‬

‭ ‬نجاح‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين

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‬أكد‭ ‬إيف‭ ‬لوترم،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بلجيكا‭ ‬الأسبق،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬مركزًا‭ ‬ماليًا‭ ‬ومصرفيًّا‭ ‬رائدًا،‭ ‬أثبتت‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬مثالية‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العالمية،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬ولنهجها‭ ‬المستقبلي‭ ‬المتميز‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬الملائكي‭ (‬ WBAF ‭ ‬2024‭) ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس،‭ ‬أشار‭ ‬لوترم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬كبوابة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بما‭ ‬شهده‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬نموذج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬يستحق‭ ‬الثناء‭.‬

وتحدث‭ ‬لوترم‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كمركز‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬المبادرات‭ ‬والتمويل‭ ‬وحلقة‭ ‬وصل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬الجغرافية،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬لإنشاء‭ ‬ممر‭ ‬اقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وآسيا،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬المحرك‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عمومًا،‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًّا‭ ‬كمركز‭ ‬حيوي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الغرب‭ ‬وآسيا‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬لتأدية‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭.‬

فرصة‭ ‬للشباب

أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لصاحبات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهن‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬مهم‭ ‬لتوافقه‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وإبراز‭ ‬البحرين‭ ‬كجاذبة‭ ‬وحاضنة‭ ‬لكبار‭ ‬وصغار‭ ‬المستثمرين‭ ‬لطرح‭ ‬المشاريع‭ ‬والتعاون‭ ‬فيها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬لتمويلها‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للشباب‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أوضحت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬اليوم‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬وجاذبة‭ ‬لرواد‭ ‬ورائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬لكون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬فرصة‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتطوير‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار،‭ ‬واحتضان‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬وتلاقي‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬مع‭ ‬صغار‭ ‬المستثمرين‭ ‬يمنحهم‭ ‬مجالًا‭ ‬للتعلم‭ ‬والتطوير‭.‬

وأشارت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان،‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬لهم‭ ‬وتطويرهم‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مناسبة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وحثت‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬

الاقتصاد‭ ‬البحريني

تقول‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الاعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬عالمي‭ ‬وهو‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬للتمويل‭ ‬الملائكي‭ ‬لريادة‭ ‬الاعمال،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬ورجال‭ ‬ورواد‭ ‬الاعمال‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬تمويل‭ ‬لمشاريعهم‭ ‬الناجحة،‭ ‬وكما‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الناجح‭ ‬ينمي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬طموح‭ ‬بطبعه‭ ‬وهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬خططهم‭ ‬واهدافهم‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬سيساعد‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نجاح‭ ‬القطاع‭ ‬ا‭ ‬لخاص‭ ‬البحريني‭. ‬

توافر‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬

دعا

نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬التنسيقية‭ ‬للجان‭ ‬القطاعية‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وليد‭ ‬كانو‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬الملائكيين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشاريع‭.‬

واكد‭ ‬كانو‭ ‬أهمية‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ودور‭ ‬الاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬باستضافة‭ ‬فعالية‭ ‬مهمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬باعتبارها‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬يشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وليس‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬المستثمرون‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭.‬

واعتبر‭ ‬كانو‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬المالي‭ ‬او‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬ولكن‭ ‬هو‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأفكار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬الفكرة‭ ‬والمستثمر،‭ ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والانتقال‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬العالمي‭ ‬ملفتا‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬العالمي،‭ ‬ووجود‭ ‬فرص‭ ‬لعرض‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭.‬

واكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬حاضنة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتحلية‭ ‬المياه‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬جهات‭ ‬معنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تدرس‭ ‬المشاريع‭ ‬وتبحث‭ ‬عن‭ ‬المستثمرين‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الملائكيين‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المستثمر‭ ‬الملائكي‭ ‬نظرة‭ ‬عالمية‭ ‬واطلاع‭ ‬على‭ ‬الأفكار‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نجاحه،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

خلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للأعمال

وتقول‭ ‬سواتي‭ ‬مانديلا‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬والمفوض‭ ‬السامي‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬انا‭ ‬معجبة‭ ‬بالتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬جهدًا‭ ‬منسقًا‭ ‬لضمان‭ ‬تخصيص‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬مشجع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬ويوضح‭ ‬جدية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭.‬

وأضافت‭ ‬مانديلا‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬مثال‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬تشعر‭ ‬بالترحيب‭ ‬والدعم‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسات‭ ‬مكرسة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ - ‬ومن‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬كما‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬مخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فارقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬طوال‭ ‬العام‭. ‬

وتقول‭ ‬ان‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يُمنح‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬يظهر‭ ‬التزامًا‭ ‬حقيقيا‭ ‬بهذا‭ ‬الجزء‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬فيه‭ ‬تطور‭ ‬الشباب،‭ ‬الذين‭ ‬يقود‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ولهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدعم‭ ‬والارشاد،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لمسته‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجهد‭ ‬الواضح‭ ‬والمنسق‭ ‬لضمان‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬تلعب‭ ‬منظمات‭ ‬مثل‭ ‬منتدى‭ ‬استثمار‭ ‬الملاك‭ ‬للأعمال‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًّا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الدعم‭.

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