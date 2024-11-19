رواد أعمال ومشاركون في المنتدى العالمي للاستثمار:البحرين وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المنتدى فرصة مهمة لرواد الأعمال و 100 شركة عالمية تعرض حلولها المبتكرة أمام لجنة من كبار المستثمرين
أهمية استغلال الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشباب قادر على الإبداع والابتكار
أكد مشاركون ورواد أعمال أن المنتدى يوفر منصة مثالية لقادة الفكر والمستثمرين لتبادل الأفكار وإقامة شراكات جديدة، وبحث أفضل سبل التمويل للشركات الناشئة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، معتبرين أن البحرين أصبحت على خارطة ريادة الأعمال عالميا مع استضافة هذا الحدث المهم.
وأشاروا إلى أن البحرين باتت بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الناشئة في العالم ومركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار مع ضرورة الاستفادة من الفرص المهمة التي يتيحها المؤتمر بوجود نخبة من أكبر ممولي الاستثمارات الناشئة على صعيد المنطقة والعالم.
خارطة طريق
أكدت رائدة الأعمال الدكتورة لمياء المحمود أن هذه المؤتمرات تضع البحرين على خارطة ريادة الأعمال عالميا، حيث إن وجود أكثر من 500 شخص من رواد الأعمال على مستوى العالم يؤكد أهمية هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في البحرين.
وأشارت إلى أن أهمية الحدث تكمن في مرحلة جمع الدعم والتمويل، حيث ستعرض 100 شركة ناشئة عالمية من جميع أنحاء العالم حلولها المبتكرة أمام لجنة من كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما يخلق فرصة فريدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق أعمالهم، وأوضحت أن الحضور الدولي القوي في المعرض يعكس النطاق العالمي لمهمة WBAF لتعزيز الشمول المالي والابتكار، بالمقابل أن الفرصة ستتاح للشركات البحرينية الناشئة فرصة التقديم على منصة الجمع التمويلي العالمية.
فرصة فريدة
قال رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج: إن هذه النوعية من المؤتمرات تشجع على الاستثمار في البحرين، وتعكس نجاح البحرين في تعزيز مكانتها كوجهة لخلق فرصة فريدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق أعمالهم بكافة مجالاتها من خلال توفير البنية التحتية المناسبة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية بشكل عام، وهو ما أهلها لأن تكون مركزًا جاذبًا للشركات والمشاريع لتأسيس أعمالها وتطويرها في المنطقة.
وأوضح الحواج أن المؤتمر يعد واحدًا من أهم المؤتمرات العالمية على صعيد ريادة الأعمال، ويشكل منصة عالمية للمناقشات حول الشمول المالي والابتكار ونمو الشركات الناشئة، ويوفر المؤتمر منصة مثالية لقادة الفكر والمستثمرين لتبادل الأفكار وإقامة شراكات جديدة، وبحث أفضل سبل التمويل للشركات الناشئة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف: يهمنا استقطاب وتعزيز الحضور من رواد الأعمال في البحرين والمنطقة، وتحفيزهم على الاستفادة بقوة من الفرص المهمة التي يتيحها المؤتمر بوجود نخبة من أكبر ممولي الاستثمارات الناشئة على صعيد المنطقة والعالم.
رئيس وزراء بلجيكا الأسبق:
نجاح يعزز مكانة البحرين
أكد إيف لوترم، رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، أن مملكة البحرين، باعتبارها مركزًا ماليًا ومصرفيًّا رائدًا، أثبتت مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة المنتديات والمؤتمرات العالمية، بفضل ما تتمتع به من جاهزية ولنهجها المستقبلي المتميز.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي ( WBAF 2024) الذي انطلقت أعماله أمس، أشار لوترم إلى أن نجاح البحرين في استضافة فعاليات عالمية مثل هذا المنتدى يعزز مكانتها على الساحة الدولية كبوابة إلى منطقة الخليج العربي.
وأعرب عن إعجابه بما شهده في اليوم الأول من المنتدى ما يجسد ما يجري على أرض الواقع من جهود لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، مضيفاً أن نموذج البحرين في دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني يستحق الثناء.
وتحدث لوترم عن دور منطقة الخليج العربي كمركز يربط بين المبادرات والتمويل وحلقة وصل ما بين مختلف المناطق الجغرافية، كما أشار إلى الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها لإنشاء ممر اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا، والتي وصفها بأنها المحرك الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين.
وأكد أهمية اغتنام الفرص التي توفرها العلاقات مع آسيا في السياق الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي عمومًا، تلعب دورًا محوريًّا كمركز حيوي يربط بين الغرب وآسيا. وأضاف أنه من خلال التعاون يمكن تعزيز قدرات البحرين والمنطقة لتأدية هذا الدور الحيوي.
فرصة للشباب
أكدت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية أن المؤتمر العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة مهم لتوافقه مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، وإبراز البحرين كجاذبة وحاضنة لكبار وصغار المستثمرين لطرح المشاريع والتعاون فيها والحصول على فرص لتمويلها وخلق فرص عمل للشباب.
وعلى هامش افتتاح المؤتمر العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة، أمس الثلاثاء، أوضحت الشيخة هند بنت سلمان، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المؤتمر اليوم يشكل فرصة مهمة وجاذبة لرواد ورائدات الأعمال لكون مثل هذه الفعاليات فرصة يحصل من خلالها المشاركون على ما هو جديد في مجال الاستثمار، وتطوير وتبادل الأفكار، واحتضان الشركات الناشئة، وتلاقي مثل هؤلاء مع صغار المستثمرين يمنحهم مجالًا للتعلم والتطوير.
وأشارت الشيخة هند بنت سلمان، أن التوجه اليوم في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال يركز على الاهتمام بالشباب وإتاحة فرص تدريبية لهم وتطويرهم حتى يتمكنوا من الدخول في مجال الاستثمار والحصول على فرص عمل مناسبة لهم في هذا المجال.
وحثت الشباب على استغلال الفرص اليوم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربة عن ثقتها بأن لدى الشباب القدرة على الإبداع والابتكار.
الاقتصاد البحريني
تقول رئيسة جمعية سيدات الاعمال البحرينية أحلام جناحي: «ان المؤتمر عالمي وهو مهم جدا للتمويل الملائكي لريادة الاعمال، مشيرة الى ان هناك كثير من سيدات ورجال ورواد الاعمال الذين يحتاجون الى تمويل لمشاريعهم الناجحة، وكما نعلم ان المشروع الناجح ينمي الاقتصاد البحريني الوطني».
وأكدت ان الشباب البحريني طموح بطبعه وهم مسؤولون عن خططهم واهدافهم للوصول الى الأهداف التي تحتاج الى التمويل الذي سيساعد بدوره على نجاح المشروع ومن ثم نجاح القطاع ا لخاص البحريني.
توافر فرص استثمارية
دعا
نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو إلى تنظيم المزيد من المؤتمرات والفعاليات الاستثمارية لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المستثمرين الملائكيين وأصحاب المشاريع.
واكد كانو أهمية الفعاليات الاستثمارية ودور الاستثمار الملائكي في تعزيز الاقتصاد البحريني معرباً عن فخره باستضافة فعالية مهمة تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية في مجالات متنوعة، ما يعكس التزام البحرين بتعزيز البيئة الاستثمارية باعتبارها بوابة الخليج في كافة المجالات، مشيرا الى أن الاستثمار الملائكي يشمل مجموعة متنوعة من المجالات وليس مقتصرًا على مجال واحد، حيث يسعى المستثمرون إلى البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة.
واعتبر كانو ان هذا النوع من الاستثمار لا يقتصر على التمويل المالي او الدعم المادي ولكن هو شراكة بين المستثمرين وأصحاب الأفكار، مؤكداً ضرورة الشراكة بين صاحب الفكرة والمستثمر، حيث تساعد على تحقيق النجاح والانتقال من المستوى المحلي إلى العالمي ملفتا إلى الحاجة الى التنوع في مجالات الاستثمارات في البحرين، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ووجود فرص لعرض هذه الأفكار على المستثمرين.
واكد كانو أن البحرين تعتبر حاضنة للعديد من الأفكار، ما يسهم في جذب المستثمرين من جميع الدول، حيث يمكن للجميع التعلم من بعضهم البعض، مؤكدا أهمية التركيز على مجالات مثل الأمن السيبراني، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة والفرص الكبيرة المتاحة في هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار كذلك في الأمن الغذائي وتحلية المياه مع ضرورة وجود جهات معنية في البحرين تدرس المشاريع وتبحث عن المستثمرين يساعد في تقليل المخاطر للمستثمرين الملائكيين.
وشدد على أهمية أن يكون لدى المستثمر الملائكي نظرة عالمية واطلاع على الأفكار من الداخل والخارج، ما يعزز من فرص نجاحه، مع ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار في البحرين وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، ما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي ويعزز من تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
خلق بيئة حاضنة للأعمال
وتقول سواتي مانديلا نائب رئيس لجنة القيادات النسائية العالمية في المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي والمفوض السامي للمنتدى في جنوب إفريقيا انا معجبة بالتزام الحكومة البحرينية بدعم الشركات الناشئة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى جهد الوزارة التي تبذل جهدًا منسقًا لضمان تخصيص 50 % من الموارد للشركات الناشئة، وهو امر مشجع أن نرى هذا المستوى من التركيز والالتزام في مملكة البحرين، الذي يعكس رؤيتهم في تعزيز الابتكار، ويوضح جدية البحرين في خلق بيئة حاضنة لرجال الأعمال.
وأضافت مانديلا ان المؤتمر مثال رائع على التزام البحرين بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، والأكثر أهمية هو خلق بيئة حاضنة تشعر بالترحيب والدعم لرواد الأعمال، كما من الضروري أن تكون هناك مؤسسات مكرسة لمساعدتهم على الابتكار، مشيرة الى ان مملكة البحرين لديها القدرة على استضافة المزيد من المؤتمرات مثل هذا المؤتمر - ومن الأفضل أن تكون أكثر من مرة في السنة، كما أعتقد أن إنشاء وزارة أو مؤسسة مخصصة لدعم الشركات الناشئة يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا من خلال تقديم الدعم طوال العام.
وتقول ان التمويل الذي يُمنح لهذه الشركات الناشئة يظهر التزامًا حقيقيا بهذا الجزء الحيوي من الاقتصاد لملكة البحرين، وهذا هو المكان الذي يحدث فيه تطور الشباب، الذين يقود العديد منهم الشركات الناشئة، ولهم دور كبير في دفع عجلة النمو في البلاد عن طريق الدعم والارشاد، وهذا ما لمسته في الحكومة البحرينية، والجهد الواضح والمنسق لضمان دعم الشركات الناشئة، وخاصة تلك التي يقودها الشباب، كما تلعب منظمات مثل منتدى استثمار الملاك للأعمال دورًا رئيسيًّا في تعزيز شبكة الدعم.
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