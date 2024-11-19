مبادرات وبرامج لتمكين رواد الأعمال انطلاق المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..
وزير المالية والاقتصاد الوطني يفتتح المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة
تغطية: نوال عباس - فاضل منسي
تصوير: محمود بابا - محمد عبدالله
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني المنتدى العالميّ للاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يُقام في مملكة البحرين خلال الفترة 19-20 نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال من المملكة ومختلف دول العالم.
وخلال الافتتاح ألقى وزير المالية والاقتصاد الوطني كلمةً أكد فيها ما تحظى به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من بيئة استثمارية محفزة للإبداع والابتكار، وحاضنة لريادة الأعمال ترتبط بعلاقات وشراكات اقتصادية وتجارية مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد منارة لنمو ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار، مرحباً بانعقاد المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
لافتاً إلى الدور البارز للمنتدى باعتباره منصة مهمة لطرح المبادرات والبرامج الهادفة إلى خلق الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وأشار إلى أن الاستثمار الصحيح دائماً ما يحول الإمكانات إلى تقدم، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة والازدهار في المجتمعات، موضحاً أنه في جميع أنحاء العالم تُولد أفكار عظيمة، ومن أجل أن تحقق النجاح والازدهار المطلوب يجب أن يتم توفير الدعم لها في الوقت المناسب، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية دعم الأفكار الخلاقة، وتمكين رواد الأعمال من خلال تأمين رأس المال عبر مختلف المبادرات والبرامج، وخلق الفرص، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي.
ولفت في الكلمة إلى أهمية تفعيل الشراكات العالمية لوضع أطر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في توسيع الفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال في كافة دول العالم، مؤكداً أن تحقيق التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتطلب تبني سياسات واستراتيجيات مدروسة، ومشاركة واسعة من كافة المؤسسات في مختلف القطاعات، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح.
الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة يعد أحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، حيث يشكل منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال من 42 دولة من أنحاء العالم، تتم فيها مناقشة آخر المستجدات على صعيد ريادة الأعمال والابتكار ونمو الشركات الناشئة، كما يتيح المنتدى فرصا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات والخبرات، وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع نخب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
ومن أبرز أحداث المؤتمر مرحلة جمع الدعم والتمويل، وعرض 100 شركة ناشئة عالمية من جميع أنحاء العالم حلولها المبتكرة أمام لجنة من كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما يخلق فرصة فريدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق أعمالهم. وبالإضافة إلى ذلك، حصد الحدث حضورًا دوليًا قويًا، مع وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، وجمهورية كوريا، وكوت ديفوار، ما يعكس النطاق العالمي لمهمة WBAF لتعزيز الشمول المالي والابتكار.
كما تم عقد الجمعية العمومية لـ WBAF يوم أمس، واجتمع الأعضاء المعنيون الرئيسيون لمناقشة المبادرات والشراكات الاستراتيجية.
ويفخر المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة ( WBAF ) بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، ومجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب، وبنك البحرين الوطني، وشركة الاتصالات السعودية، الذين يعد دعمهم مهمًا في تحقيق أهداف المنتدى وتمكين النظام البيئي للشركات الناشئة في البحرين وخارجها.
MENAFN19112024000055011008ID1108904094