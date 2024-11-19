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مبادرات وبرامج لتمكين رواد الأعمال انطلاق المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة في البحرين

11/19/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..

وزير المالية والاقتصاد الوطني يفتتح المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة

تغطية‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ - ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ - ‬محمد‭ ‬عبدالله


نيابة‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬المنتدى‭ ‬العالميّ‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬19‭-‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وخلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬كلمةً‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬محفزة‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬وحاضنة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ترتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬وشراكات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجارية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تعد‭ ‬منارة‭ ‬لنمو‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مرحباً‭ ‬بانعقاد‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للمنتدى‭ ‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لطرح‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المنشودة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصحيح‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬يحول‭ ‬الإمكانات‭ ‬إلى‭ ‬تقدم،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعدالة‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تُولد‭ ‬أفكار‭ ‬عظيمة،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬النجاح‭ ‬والازدهار‭ ‬المطلوب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الأفكار‭ ‬الخلاقة،‭ ‬وتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأمين‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج،‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭.‬

ولفت‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬التمويل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬يتطلب‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬مدروسة،‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬تجمع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬تتم‭ ‬فيها‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬ونمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصا‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والخبرات،‭ ‬وإقامة‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬نخب‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أحداث‭ ‬المؤتمر‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل،‭ ‬وعرض‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهم‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حصد‭ ‬الحدث‭ ‬حضورًا‭ ‬دوليًا‭ ‬قويًا،‭ ‬مع‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي‭ ‬لمهمة‭ ‬ WBAF ‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لـ WBAF ‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬واجتمع‭ ‬الأعضاء‭ ‬المعنيون‭ ‬الرئيسيون‭ ‬لمناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

ويفخر‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ (‬ WBAF ‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬ومجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السعودية،‭ ‬الذين‭ ‬يعد‭ ‬دعمهم‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنتدى‭ ‬وتمكين‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

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