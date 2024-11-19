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النواب يفتحون ملف الازدحامات المرورية

11/19/2024 7:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مطالبات بوضع استراتيجية بعيدة المدى.. وانتقادات رخص القيادة للأجانب

تغطية‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وانشائها‭ ‬وتحسينها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬تبرز‭ ‬مزايا‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وحتى‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬الاعلى‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬واستراتيجية‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬المتكاملة‭ ‬للازدحامات‭ ‬المرورية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية،

وكشف‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بشارع‭ ‬الفاتح‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60 % ،‭ ‬وتخفيف‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬بتقاطع‭ ‬سار،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬ازدحامات‭ ‬مرورية‭ ‬الآن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‭ ‬6700‭ ‬مركبة‭ ‬وأصبحت‭ ‬الآن‭ ‬10800‭ ‬مركبة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الجنبية‭ ‬والذي‭ ‬سيقلل‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬بنسبة‭ ‬70 % ،‭
‬كذلك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الشمالي‭ ‬بحيث‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬فيه‭ ‬للضعف،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شارع‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭ ‬وديار‭ ‬المحرق‭ ‬وسيكون‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬قدرها‭ ‬14500‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول‭: ‬إن‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬بدأت‭ ‬تتفاقم‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المقيمين،‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السيارات،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬التخطيط‭ ‬لا‭ ‬يواكب‭ ‬سرعة‭ ‬التطورات‭ ‬والحاجة‭ ‬الفعلية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬لا‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعمراني‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬التخطيط‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مبنيًّا‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تمتد‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬بوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬وخرائطها‭ ‬جاهزة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التنفيذ‭ ‬فيها‭ ‬متوقف،‭ ‬متسائلًا‭ ‬عن‭ ‬اسباب‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذها‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭: ‬إن‭ ‬الازدحامات‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬انتاجية‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬وضع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إجراءات‭ ‬أكثر‭ ‬جدية‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وجذب‭ ‬السياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقدم‭ ‬10‭ ‬توصيات‭ ‬منها‭ ‬الدوام‭ ‬المرن،‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬تنظيم‭ ‬وقت‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع‭ ‬واضافة‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة،‭ ‬انشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجسور‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية،‭ ‬توزيع‭ ‬المدارس‭ ‬بمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات،‭ ‬تحديث‭ ‬شبكة‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬تطبيق‭ ‬مشروع‭ ‬انظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية،‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬التطبيقات‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬الخرائط‮»‬،‭ ‬إنشاء‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭ ‬والدراجات‭.‬

أما‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬فانتقد‭ ‬سوء‭ ‬تخطيط‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بالمدن‭ ‬السكنية،‭ ‬ووصف‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬الحد‭ ‬وقلالي‭ ‬وديار‭ ‬المحرق‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بـ‮«‬عنق‭ ‬الزجاجة‮»‬‭ ‬يبدأ‭ ‬الزحام‭ ‬بالازدياد‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬المتنامية‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬تتسبب‭ ‬كذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬العامل‭ ‬بشراء‭ ‬سيارة‭ ‬خاصة‭ ‬والعمل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭.
‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭: ‬إن‭ ‬غياب‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬البحرين‭.‬

وعدد‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬العشوائية‭ ‬في‭ ‬التراخيص‭ ‬التجارية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬والرخيصة‭ ‬مساهم‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬شل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬منتقدا‭ ‬عشوائية‭ ‬منح‭ ‬رخص‭ ‬القيادة‭ ‬للأجانب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يقضي‭ ‬بربط‭ ‬مدة‭ ‬سريان‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬بمدة‭ ‬الإقامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬غياب‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬عن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭.‬

ودعا‭ ‬المحفوظ‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬قانون‭ ‬يقضي‭ ‬بمنع‭ ‬استخدام‭ ‬مركبات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬خارج‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يستخدم‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬خارج‭ ‬اوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬لقضاء‭ ‬حاجاته‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬للتنزه‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭.‬

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