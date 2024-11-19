(الداخلية) الكويتية: ضبط 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة بمحافظات الجهراء والفروانية والأحمدي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط نحو 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وشملت محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إنه تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح واستمرارا للانتشار الأمني في كافة محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل فقد أسفرت حملة أمنية شملت مناطق المطلاع وجليب الشيوخ والحساوي والفحيحيل والمهبولة أمس الإثنين عن ضبط 60 مخالفا لقانون الإقامة والعمل في البلاد و140 مطلوبا "تغيب" و14 مطلوبا "صادر بحقهم أوامر إلقاء" و18 شخصا من دون إثبات.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المضبوطين مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وضبط ومحاسبة مخالفي قانون الإقامة وستشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
MENAFN19112024000071011013ID1108903375
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