Wednesday, 20 November 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الداخلية) الكويتية: ضبط 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة بمحافظات الجهراء والفروانية والأحمدي

11/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط نحو 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وشملت محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إنه تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح واستمرارا للانتشار الأمني في كافة محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل فقد أسفرت حملة أمنية شملت مناطق المطلاع وجليب الشيوخ والحساوي والفحيحيل والمهبولة أمس الإثنين عن ضبط 60 مخالفا لقانون الإقامة والعمل في البلاد و140 مطلوبا "تغيب" و14 مطلوبا "صادر بحقهم أوامر إلقاء" و18 شخصا من دون إثبات.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المضبوطين مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وضبط ومحاسبة مخالفي قانون الإقامة وستشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع



MENAFN19112024000071011013ID1108903375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث