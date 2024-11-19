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كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان تستقبل وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الوطني السعودية

11/19/2024 2:42:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 19 - 11 (كونا) -- استقبلت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة العميد الركن ناصر الحربي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن آمر (الكلية) اللواء الركن طيار فهد الخرينج رحب بالوفد الزائر الذي استمع إلى إيجاز مفصل عن أقسامها ومرافقها وآلية سير العملية التعليمية من مناهج ومحاضرات وتمارين.
وذكرت أنه تمت خلال الزيارة مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب للضباط منتسبي كليات القيادة والأركان. (النهاية)

ع ح ك / م ص ع


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