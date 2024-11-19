(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات للصليبيخات والقادسية وبرقان في انطلاق مواجهات الأسبوع الثامن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء مواجهات الأسبوع الثامن من القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري
الكويتي لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 - 2025) بإقامة ثلاثة لقاءات شهدت فوز فرق الصليبيخات والقادسية وبرقان.
وحقق (الصليبيخات) فوزا مقنعا على حساب منافسه (التضامن) بنتيجة (42 - 25) ليعزز مكانه بين فرق الصدارة.
وأنهى (الصليبيخات) شوط المباراة الأول متقدما بفارق خمسة أهداف (20 - 15) ليواصل أفضليته في الشوط الثاني محققا الفوز في حين تجرع (التضامن) خسارته السابعة من أصل 8 مباريات.
وفي المباراة الثانية تمكن (القادسية) من تحقيق فوز "غاية في الأهمية" على حساب (الفحيحيل) من أجل الارتقاء أكثر على سلم الترتيب والاقتراب من المراكز السبعة الأولى والمؤهل إلى الدور التالي من البطولة.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل (12 - 12) ليعود (القادسية) في الشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة (27 - 23).
وفي ختام مباريات اليوم تغلب (برقان) على (النصر) بنتيجة (39 - 28) في مباراة شهدت أفضلية واضحة له بعدما أنهى شوطها الأول متقدما بفارق أربعة أهداف (16 - 12).
وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن يوم غد الأربعاء بمواجهتي (العربي) مع (اليرموك) و(القرين) مع (السالمية) في حين يستمر تأجيل مباريات (الكويت) و(كاظمة) لمشاركتهما ببطولة الأندية الآسيوية الـ27 المؤهلة لبطولة العالم (سوبر جلوب 2025) والتي انطلقت في 12 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ23 منه وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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