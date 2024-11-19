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(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات للصليبيخات والقادسية وبرقان في انطلاق مواجهات الأسبوع الثامن

11/19/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء مواجهات الأسبوع الثامن من القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري الكويتي لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 - 2025) بإقامة ثلاثة لقاءات شهدت فوز فرق الصليبيخات والقادسية وبرقان.
وحقق (الصليبيخات) فوزا مقنعا على حساب منافسه (التضامن) بنتيجة (42 - 25) ليعزز مكانه بين فرق الصدارة.
وأنهى (الصليبيخات) شوط المباراة الأول متقدما بفارق خمسة أهداف (20 - 15) ليواصل أفضليته في الشوط الثاني محققا الفوز في حين تجرع (التضامن) خسارته السابعة من أصل 8 مباريات.
وفي المباراة الثانية تمكن (القادسية) من تحقيق فوز "غاية في الأهمية" على حساب (الفحيحيل) من أجل الارتقاء أكثر على سلم الترتيب والاقتراب من المراكز السبعة الأولى والمؤهل إلى الدور التالي من البطولة.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل (12 - 12) ليعود (القادسية) في الشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة (27 - 23).
وفي ختام مباريات اليوم تغلب (برقان) على (النصر) بنتيجة (39 - 28) في مباراة شهدت أفضلية واضحة له بعدما أنهى شوطها الأول متقدما بفارق أربعة أهداف (16 - 12).
وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن يوم غد الأربعاء بمواجهتي (العربي) مع (اليرموك) و(القرين) مع (السالمية) في حين يستمر تأجيل مباريات (الكويت) و(كاظمة) لمشاركتهما ببطولة الأندية الآسيوية الـ27 المؤهلة لبطولة العالم (سوبر جلوب 2025) والتي انطلقت في 12 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ23 منه وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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