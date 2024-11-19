Wednesday, 20 November 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تعدل قانون الهجرة لتسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل

11/19/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 11 (كونا) -- اعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء تعديل قانون الهجرة بهدف تسهيل متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
وقالت وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان إصلاح قانون الهجرة سيساعد على مكافحة مافيات المهاجرين وانتهاكات حقوقهم وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت سايز انه وبفضل التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في 17 مايو المقبل فإن 300 ألف مهاجر بالمتوسط سنويا سيتمكنون من تسوية أوضاعهم في السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت ان أبرز المستجدات تتجسد في تقليص الوقت الذي يجب ان يعيشه المهاجر غير القانوني في إسبانيا قبل البدء بتسوية وضعه إلى "قانوني" من ثلاث سنوات إلى سنتين كما سيتمكن الطلبة من العمل لما يتراوح بين 20 إلى 30 ساعة شهريا فيما سيصبح الانتقال من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل أكثر مرونة.
وذكرت وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة انه سيتم أيضا التقليل من المتطلبات لتسوية أوضاع المهاجرين ومنح تصاريح العمل وتبسيط إجراءات لم شمل الأسرة والأبناء حتى عمر 26 سنة لتسهيل اندماج الشباب في سوق العمل.
واوضحت ان إسبانيا تخسر 17 مليار يورو (98ر17 مليار دولار) سنويا أي ما يعادل 3ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بسبب التمييز ضد المهاجرين في مجالي العمل والتعليم مشيرة في الوقت نفسه إلى ان إسبانيا تحتضن في الوقت الحالي سبعة ملايين أجنبي يحملون وثائق إقامة قانونية.
وذكرت ان الأجانب يشكلون 6ر13 بالمئة من إجمالي العاملين الذي يساهمون في نظام التأمين الاجتماعي في إسبانيا مشيرة في هذا السياق إلى ان أحدث الدراسات تشير إلى ان إسبانيا تحتاج ما يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف مهاجر سنويا للحفاظ على دولة الرفاهية. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



MENAFN19112024000071011013ID1108903371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث