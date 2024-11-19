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نادي كاظمة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية لأندية كرة اليد

11/19/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 – 11 (كونا) -– تأهل نادي كاظمة الكويتي اليوم الثلاثاء إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية ال27 لأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد في العاصمة القطرية الدوحة عقب فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة (32 - 25).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق كاظمة بالنتيجة (15 - 12) وفي الشوط الثاني حافظ كاظمة على تقدمه لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة (32 – 25).
وفي المباراة الثانية بين مس كرمان الايران والشارقة الاماراتي انتهت لصالح الفريق الاماراتي بنتيجة (36 - 25) اما في المباراة الثالثة فاز الخليج السعودي على الشباب البحريني بنتيجة (35 – 20) وفي ختام مباريات اليوم فاز الدحيل القطري على مواطنه الريان بنتيجة (24 – 23).
وانطلقت بالدوحة الثلاثاء الماضي البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي الريان القطري وتستمر حتى 23 نوفمبر الحالي والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)

س س س / ف ا س




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