نادي كاظمة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية لأندية كرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 19 – 11 (كونا) -– تأهل نادي كاظمة الكويتي اليوم الثلاثاء إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية ال27 لأندية أبطال الدوري
للرجال لكرة اليد في العاصمة القطرية الدوحة عقب فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة (32 - 25).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق كاظمة بالنتيجة (15 - 12) وفي الشوط الثاني حافظ كاظمة على تقدمه لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة (32 – 25).
وفي المباراة الثانية بين مس كرمان الايران والشارقة الاماراتي انتهت لصالح الفريق الاماراتي بنتيجة (36 - 25) اما في المباراة الثالثة فاز الخليج السعودي على الشباب البحريني بنتيجة (35 – 20) وفي ختام مباريات
اليوم فاز الدحيل القطري على مواطنه الريان بنتيجة (24 – 23).
وانطلقت بالدوحة الثلاثاء الماضي البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي يستضيفها نادي الريان القطري وتستمر حتى 23 نوفمبر الحالي والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)
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