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منتخب الإمارات يحقق فوزا كبيرا على شقيقه القطري في تصفيات كأس العالم

11/19/2024 2:42:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 19 - 11 (كونا) -- حقق المنتخب الإماراتي لكرة القدم فوزا لافتا على شقيقه منتخب قطر بخمسة أهداف دون رد اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم.
وشهدت المباراة التي اقيمت على استاد هزاع بن زايد في أبوظبي أداء رائعا من لاعبي المنتخب الإماراتي الذين تمكنوا على الرغم من استحواذ المنتخب القطري والسيطرة من تسجيل الأهداف التي سجل فابيو ليما أربعة منها في الدقائق (4 و45 و49 و56) فيما سجل اللاعب يحيى الغساني الهدف الخامس في الدقيقة 73.
وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الأولى وتحل أوزباكستان ثانية والإمارات ثالثة في حين تحتل منتخبات قطر وقرغيزستان وكوريا الشمالية المراكز من الرابع الى السادس والاخير على التوالي. (النهاية)

س خ م / ر ج



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