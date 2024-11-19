منتخب الإمارات يحقق فوزا كبيرا على شقيقه القطري في تصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 19 - 11 (كونا) -- حقق المنتخب الإماراتي لكرة القدم
فوزا لافتا على شقيقه منتخب
قطر بخمسة أهداف دون رد اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم.
وشهدت المباراة التي اقيمت على استاد هزاع بن زايد في أبوظبي أداء رائعا من لاعبي المنتخب الإماراتي الذين تمكنوا على الرغم من استحواذ المنتخب القطري والسيطرة من تسجيل الأهداف التي سجل فابيو ليما أربعة منها في الدقائق (4 و45 و49 و56) فيما سجل اللاعب يحيى الغساني الهدف الخامس في الدقيقة 73.
وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الأولى وتحل أوزباكستان ثانية والإمارات ثالثة في حين تحتل منتخبات قطر وقرغيزستان وكوريا الشمالية المراكز من الرابع الى السادس والاخير على التوالي. (النهاية)
س خ م / ر ج
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