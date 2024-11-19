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لبنان: مقتل 28 شخصا في غارات اسرئيلية جديدة

11/19/2024 2:42:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 11 (كونا) -- اعلنت السلطات البنانية اليوم الثلاثاء عن مقتل 28 شخصا اثر غارات جديدة لطيران الاحتلال الاسرئيلي على المناطق اللبنانية.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية "تجدد غارات طيران الاحتلال على مناطق وبلدات متفرقة من لبنان ادت الى مقتل 28 شخصا واصابة 107 اشخاص آخرين بجروح ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى الى 3544 قتيلا و 15036 جريحا".
وعلى صعيد متصل اكدت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصابة اربعة من جنودها في استهداف مباشر في ثلاثة مواقع مختلفة في جنوب لبنان.
وقالت (يونيفيل) في بيان انه اصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم "أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان" شرقي بلدة (رامية).
واوضح "تعرض مقر القطاع الغربي لقواتنا لهجوم بخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة بالرغم من الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها الورشة لم يصب أحد من جنود حفظ السلام بالاذى:.
وجدد البيان تأكيده على جميع الأطراف المشاركة في "الأعمال العدائية" الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها معتبرا ان أي اعتداء على قوات حفظ السلام في لبنان يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية في لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة إلى جانب نزوح مئات الآلاف من السكان.(النهاية)

ف ز / س ع م




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