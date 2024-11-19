لبنان: مقتل 28 شخصا في غارات اسرئيلية جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 19 - 11 (كونا) -- اعلنت السلطات البنانية اليوم الثلاثاء عن مقتل 28 شخصا اثر غارات جديدة لطيران الاحتلال الاسرئيلي على المناطق اللبنانية.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية "تجدد غارات طيران
الاحتلال على مناطق وبلدات متفرقة من لبنان ادت الى مقتل 28 شخصا واصابة 107 اشخاص آخرين بجروح ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى الى 3544 قتيلا و 15036 جريحا".
وعلى صعيد متصل اكدت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصابة اربعة من جنودها في استهداف مباشر في ثلاثة مواقع مختلفة في جنوب لبنان.
وقالت (يونيفيل) في بيان انه اصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم "أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان" شرقي بلدة (رامية).
واوضح "تعرض مقر القطاع الغربي لقواتنا لهجوم بخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة بالرغم من الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها الورشة لم يصب أحد من جنود حفظ السلام بالاذى:.
وجدد البيان تأكيده على جميع الأطراف المشاركة في "الأعمال العدائية" الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها معتبرا ان أي اعتداء على قوات حفظ السلام في لبنان يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية في لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة إلى جانب نزوح مئات الآلاف من السكان.(النهاية)
ف ز / س ع م
MENAFN19112024000071011013ID1108903367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.