بريطانيا تطلق التحالف العالمي للطاقة النظيفة في قمة العشرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 19 - 11 (كونا) –- أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) اليوم الثلاثاء "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" لتحفيز انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة.
وقال بيان رئاسة الوزراء البريطانية ان ستارمر والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أكدا أن هذه الشراكة سوف تسرع وتيرة العمل على مستوى العالم للحصول على طاقة نظيفة عبر توحيد دول العالم المتقدمة والنامية.
وسيتعاون دول "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" ويتبادلون الخبرة بهدف تنفيذ التزامات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بواقع ثلاث أضعاف ومضاعفة كفاءة الطاقة.
وبحثت الاجتماعات سبل تسخير القيادة السياسية للحصول على التمويل الخاص اللازم لإشراك الدول النامية في التحالف الجديد.
ونقل البيان عن ستارمر القول إن "المملكة المتحدة تقود الطريق للانتقال الى الطاقة النظيفة ولكننا لن تتوقف هناك.. نريد ان يصبح طموحنا عالميا".
وتعهد باستعادة دور المملكة المتحدة القيادي على منصة العالم لمواجهة أزمة التغير المناخي وخلق فرص عمل جديدة للجميع.
من جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة إد ميليباند ان مشاركة البرازيل في مهمتنا التمويلية هو "تصويت ضخم على الثقة قبل انعقاد مؤتمر (كوب 30) بمدينة (بيلم) البرازيلية في العام المقبل لتبعث برسائل قوية الى العالم بأننا مجتمعين نستطيع ان نسرع ثورة الطاقة النظيفة".
وتعهد بتوفير التمويل اللازم للتحالف كل من البرازيل وأستراليا وباربادوس وكندا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والمغرب والنرويج وتنزانيا والاتحاد الافريقي فيما تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الالتحاق بمبادرة المملكة المتحدة. (النهاية)
ن ب ش
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