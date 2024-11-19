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بريطانيا تطلق التحالف العالمي للطاقة النظيفة في قمة العشرين

11/19/2024 2:42:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 11 (كونا) –- أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أعمال قمة مجموعة العشرين (جي 20) اليوم الثلاثاء "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" لتحفيز انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة.
وقال بيان رئاسة الوزراء البريطانية ان ستارمر والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أكدا أن هذه الشراكة سوف تسرع وتيرة العمل على مستوى العالم للحصول على طاقة نظيفة عبر توحيد دول العالم المتقدمة والنامية.
وسيتعاون دول "التحالف العالمي للطاقة النظيفة" ويتبادلون الخبرة بهدف تنفيذ التزامات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بواقع ثلاث أضعاف ومضاعفة كفاءة الطاقة.
وبحثت الاجتماعات سبل تسخير القيادة السياسية للحصول على التمويل الخاص اللازم لإشراك الدول النامية في التحالف الجديد.
ونقل البيان عن ستارمر القول إن "المملكة المتحدة تقود الطريق للانتقال الى الطاقة النظيفة ولكننا لن تتوقف هناك.. نريد ان يصبح طموحنا عالميا".
وتعهد باستعادة دور المملكة المتحدة القيادي على منصة العالم لمواجهة أزمة التغير المناخي وخلق فرص عمل جديدة للجميع.
من جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة إد ميليباند ان مشاركة البرازيل في مهمتنا التمويلية هو "تصويت ضخم على الثقة قبل انعقاد مؤتمر (كوب 30) بمدينة (بيلم) البرازيلية في العام المقبل لتبعث برسائل قوية الى العالم بأننا مجتمعين نستطيع ان نسرع ثورة الطاقة النظيفة".
وتعهد بتوفير التمويل اللازم للتحالف كل من البرازيل وأستراليا وباربادوس وكندا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والمغرب والنرويج وتنزانيا والاتحاد الافريقي فيما تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الالتحاق بمبادرة المملكة المتحدة. (النهاية)

ن ب ش



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