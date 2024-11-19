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التجارة: 60 يومًا متبقية على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس

11/19/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة أن (60 يومًا) هي المهلة المتبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.
ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال ) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن. ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط.

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