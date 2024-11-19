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جامعة الأميرة نورة تطلق ملتقى ريادة ملهمة

11/19/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ملتقى "ريادة ملهمة"؛ لترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والمرأة. ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، اليوم 19 نوفمبر 2024، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة، بحضور نخبة من رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء.
وتُمثِّل النسخة الأولى من ملتقى "ريادة ملهمة"، نقلة نوعية في مجال دعم ريادة الأعمال النسائية، من واقع تعزيزه لدور جامعة الأميرة نورة كحاضنة للإبداع وريادة الأعمال، وإسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، المعنية بتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في السوق السعودي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويستقطب الملتقى، الذي يُقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لسيدات الأعمال، أكثر من 1500 زائر، بما في ذلك الخبراء، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وطالبات وخريجات الجامعة. ويختتم بعروض استثمارية تعرض خلالها مشاريع "معمل كود" في جامعة الأميرة نورة على المستثمرين؛ لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى التمويل والدعم المناسبين، والمساهمة في تحقيق رؤاهم الريادية.
ويتضمَّن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تُسلِّط الضوء على مواضيع استراتيجية، مثل: "ريادة الأعمال ومستهدفات رؤية المملكة 2030"، و"ريادة الأعمال والدعم المؤسسي"، و"تمكين المرأة في القطاعات الواعدة". بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بنك البلاد، وشركة عبداللطيف جميل، مما يتيح فرصًا أوسع لدعم وتمويل المشاريع الناشئة، وتوفير الموارد الضرورية لنموها وازدهارها.
ويُقدِّم الملتقى ورش عمل متخصصة يديرها خبراء في مجالات متعددة، من بينها "تحليل المنافسة"، و"الابتكار وريادة الأعمال"، و"بناء نموذج العمل التجاري"، و"حقوق الملكية الفكرية". إلى جانب معرض مصاحب يُبرز المشاريع الناشئة للمحتضنين، ومشاريع الطالبات المبتكرة، وعيادات الأعمال لتقديم استشارات من جهات مختصة.
ويشهد الملتقى إطلاق مبادرتين بهدف دعم وتمكين النساء في مجال ريادة الأعمال، وهما: مبادرة "المجلس الاستشاري مسار شابات نورة"، ومبادرة "استمري وحنا معاك مسار رائدات نورة"، والتي تطلقها الجمعية السعودية لسيدات الأعمال بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة؛ لتقديم الدعم المستمر للنساء الرياديات، وتوفير شبكة من الاستشارات، والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز قدراتهن، وتمكينهن من المضي قدمًا في مساراتهن الريادية.

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