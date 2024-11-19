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مضامير للمشاة في الجبيل

11/19/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا أعمال مشاريع مضامير المشاة بمحافظة الجبيل، لرفع مستوى الأنسنة وجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة بالمحافظة، وإيجاد بيئة صحية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم، ضمن إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تشمل تأهيل وتطوير ممشى في حي طيبة بطول 700 م، لتشجيع المستفيدين على رياضة المشي من أجل تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الأنسنة بالحي، وبلغت نسبة إنجازه 92%، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير ممشى في حي الدانة بطول 600 م بمحاذاة مدرسة الملك خالد الابتدائية للبنين، وذلك لرفع مستوى الأنسنة عند المنشآت التعليمية، وبلغت نسبة إنجازه 94%، وكذلك تأهيل وتطوير ممشى المستشفى بحي المرقاب، وذلك بتنفيذ ممشى حول مستشفى الجبيل العام بطول 1680 م، بهدف تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة عند المنشآت الصحية بالمحافظة، وبلغ إنجازه 68%.
كما تعمل الأمانة على تنفيذ ممشى نموذجي بشارع الملك فيصل الغربي، وذلك بإزالة الأرصفة المتهالكة، وتنفيذ رصيف مشاة وفق المعايير المعتمدة بطول 2680 م، وبلغ إنجازه 38%، وتنفذ ممشى ضاحية الملك فهد بطول 2500 م، الذي يضم مسارات خاصة بالمكفوفين ومسارات ربر للجري وأرصفة للمشاة مع ساحات مخصصة لألعاب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وألعاب القوى، وبلغت نسبة إنجازه 23%.

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