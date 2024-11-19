فنادق ومنتجعات ويندام توسع حضورها في السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت مجموعة فنادق ويندام عن توسيع محفظتها العقارية في مكة المكرمة إثر توقيع اتفاقية لإنشاء فندق جديد "رمادا من ويندام مكة الجميزة"، ومن المزمع أن يسهم هذا الفندق الجديد في تعزيز حضور ويندام في مكة، ليصبح بذلك الفندق الثالث للعلامة التجارية في المدينة المقدسة، ويدعم مهمتها في تقديم ضيافة مميزة ضمن مواقع استراتيجية تسهل الحركة والإقامة للزوار والحجاج والمعتمرين.

تم الكشف عن الفندق الجديد خلال الحدث السنوي المختص بسوق العقار في المملكة "سيتي سكيب جلوبال" والذي أقيم مؤخراً في الرياض، والموقع الذي وقع عليه الاختيار لبناء فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" سيكون في حي المعابدة على شارع المسجد الحرام، على بُعد كيلومترين فقط من المسجد الحرام، وسيتيح هذا الموقع الاستراتيجي لضيوف الرحمن سهولة الوصول إلى المسجد الحرام، وأداء مناسكم بطريقة سلسة.

من المزمع افتتاح الفندق بحلول يناير 2026، و سيتضمن 347 غرفة ضيوف مجهزة وفقاً لأحدث معايير تصميم علامة رمادا، توفر إقامة عصرية للنزلاء الباحثين عن الراحة والرفاهية والتجهيزات الحديثة، كما سيوفر الفندق خيارات متنوعة للطعام، بما في ذلك مطعم يقدم وجبات طوال اليوم، ومطعم متخصص، ومقهى في الردهة، لمنح النزلاء خيارات طعام متنوعة .

وتعقيباً على هذا الإعلان قال بانوس لوبيساس، المدير العام للأسواق في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لفنادق ومنتجعات ويندام: "يعكس توسعنا في مكة المكرمة من خلال توقيع اتفاقية فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" التزام ويندام بتلبية احتياجات المسافرين في المدينة المقدسة، ويؤكد هذا الفندق الجديد هدفنا في تعزيز قطاع الضيافة المتوسط في المنطقة، وتوفير إقامة عالية الجودة تجمع بين الراحة وسهولة الوصول."

ومن جانبه قال محمد الحاج حسن، المدير الإداري ، لفنادق ومنتجعات ويندام في المملكة العربية السعودية، قال: " يمثل إضافة فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" خطوة هامة في توسيع حضور ويندام في مكة المكرمة، ويؤكد التزامنا بالنمو في الأسواق الرئيسية عبر المملكة العربية السعودية، ونسعى بالشراكة مع شركة " الإخوة المتميزة للصيانة والتنظيف"، لتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين الباحثين عن الجودة والراحة في واحدة من أكثر الوجهات قداسة في العالم، ومع استمرارنا في توسيع نطاق تواجدنا في المملكة نبقى ملتزمين بتحسين عروضنا للنزلاء وضمان تجارب لا تُنسى للزوار وضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة."

وقال وليد أبو سبعة، الرئيس التنفيذي لشركة " الإخوة المتميزة:"نحن فخورون بالتعاون مع فنادق ومنتجعات ويندام في هذا المشروع الذي يمثل إضافة هامة لساحة الضيافة في مكة المكرمة، حيث سيوفر فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" مستوى استثنائياً من الخدمة والراحة ، ونتطلع لاستقبال ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لتجربة هذا المستوى المتميز من الضيافة."

تفخر فنادق ويندام بالشراكة مع شركة " الإخوة المتميزة" في توقيع هذا المشروع، حيث تعتبر شركة ذات سمعة مرموقة في مجال الضيافة وتدير أيضاً فنادق ويندام أخرى في مكة.

من المتوقع أن يسهم فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" عند افتتاحه، في توفير حوالي 200 وظيفة، الأمر الذي يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم أهداف المملكة في تنمية قطاع السياحة، ويأتي هذا التوقيع تماشياً مع استراتيجية ويندام للنمو المستمر في السعودية، حيث تدير حالياً 14 فندقاً وتواصل توسعها في مختلف أنحاء المملكة لتلبية الطلب المتزايد.