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جزيئات جديدة تكشف أسرار الصداع النصفي

11/19/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يصل الأطباء والعلماء حتى الآن إلى إجابة حاسمة بشأن مسببات نوبات الصداع النصفي، ولكنهم توصلوا إلى أن جزيئات معينة داخل الجسم تُعرف باسم ((سي.جي.أر.بي)) قد تكون المحفز الرئيسي لهذه النوبات. تقول ديبي هاي، أخصائية علم الأدوية، إن التعقيدات المحيطة بالصداع النصفي تشير إلى وجود جدل كبير حول مسبباته وتأثيراته.
أظهرت التجارب أن حقن المتطوعين بجزيئات ((سي.جي.أر.بي)) يؤدي إلى نوبات صداع نصفي، كما أن جزيئات أخرى مثل ((بي.إيه.سي.يه.بي)) وأكسيد النيتروجين تسهم في ظهور أعراض مشابهة. تعمل الفرق البحثية على تطوير أدوية مثبطة لجزيئات ((سي.جي.أر.بي)) كوسيلة لعلاج الصداع النصفي، إلا أن تنوع أشكال الصداع النصفي يجعل هذه المهمة أكثر تعقيدًا.
كان يُعتقد في البداية أن الصداع النصفي ناتج عن تمدد الأوعية الدموية حول المخ، ولكن الدراسات أظهرت أن آلام الصداع تنبع في الواقع من السحايا، وهي الأنسجة المحيطة بالمخ. تشير الأبحاث إلى أن الأعراض مثل الحساسية للضوء ترتبط بأنشطة المخ، مما يدفع العلماء للبحث عن مسببات الألم داخل أنسجة المخ.
يستخدم الأطباء مجموعة متنوعة من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، منها مسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين وأدوية التريبتان التي تضيق الأوعية الدموية. بعض الأدوية تهدف إلى الوقاية من الصداع، لكنها تحتاج لعدة أشهر لتظهر فعاليتها.
تتطلب معالجة الصداع النصفي نهجًا شاملًا، حيث يسعى الباحثون إلى فهم دور الجزيئات المختلفة في استثارة النوبات. هذا الفهم قد يؤدي إلى تطوير أدوية جديدة وفعالة، كما أن البحث عن جزيئات بديلة قد يفتح آفاقًا جديدة في العلاج. بالنظر إلى الآثار الجانبية للأدوية الحالية، فإن الابتكار في هذا المجال يعد أمرًا حيويًا لتحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من هذه الحالة المعقدة.

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