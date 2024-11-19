Nationsbenefits تستحوذ على Good Measures لإحداث ثورة في حلول الغذاء كدواء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ®NationsBenefits، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والفوائد والنتائج في مجال الرعاية الصحية، عن الاستحواذ على Good Measures، المنصة الرائدة في مجال الغذاء كدواء لدعم خطط الرعاية الصحية وأعضائها. تجمع Good Measures بين التدريب السريري والتكنولوجيا الخاصة والوصفات الغذائية المخصصة لتحسين النتائج الصحية من خلال الغذاء كحلول دوائية.
يضع هذا الاستحواذ الاستراتيجي منصة NationsBenefits باعتبارها المنصة الوحيدة المتكاملة رأسيًا التي تجمع بسلاسة بين التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنتائج. مع أكثر من 100 عميل من عملاء الرعاية المدارة، أصبحت NationsBenefits بالفعل واحدة من أكبر مقدمي الأغذية الصحية للرعاية الصحية من خلال برنامج الوجبات الطبية المتكاملة عمودياً، NationsMarket، ومنصة بطاقة Directed Spend المرنة. من خلال دمج التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع من Good Measures والدعم السريري، المتاح في جميع الولايات الخمسين، ستسخر NationsBenefits قوة الغذاء كحلول دوائية بطرق غير مسبوقة. ستعمل NationsBenefits معًا على توفير مشاركة لا مثيل لها للأعضاء لتحسين النتائج الصحية باعتبارها الشركة الوحيدة للرعاية الصحية التي تدمج حلول الطعام والفوائد التكميلية والطعام كدواء وبطاقات المرونة تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وتجربة مبسطة للأعضاء.
قالت Donna K. Lencki، الرئيس التنفيذي لشركة Good Measures: تأسست شركة NationsBenefits في عام 2015 على يد الدكتور Glenn Parker، وقد نجحت الشركة باستمرار في قيادة الصناعة من خلال توفير حلول شاملة للرعاية الصحية لعملاء خطط الرعاية الصحية الخاصة بها. "يوضح هذا الاستحواذ لعملائنا وأعضائهم التزامنا العميق بالابتكار كمنصة مشاركة كاملة للأعضاء في مجال الرعاية الصحية. كجزء من هذه المنصة، توفر الوصفات الغذائية وتوصيل الوجبات والتدريب السريري طرقًا مقنعة بشكل خاص لدعم والتفاعل مع أعضاء عملاء الخطة الصحية لدينا طوال رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم".
وأضاف المؤسس المشارك والرئيس Stefany Shaheen: "يسعدنا أن نوحد قوانا مع NationsBenefits في وقت محوري لقطاع الرعاية الصحية". "ستستمر مهمة Good Measures، ونحن متحمسون للتأثير الإيجابي الذي سيجلبه هذا المزيج القوي إلى السوق. بفضل الانتشار الواسع الذي تتمتع به NationsBenefits -والتي تخدم 20 مليون عضو وأكثر من 100 عميل لخطة الرعاية الصحية- لدينا الآن فرصة استثنائية لتقديم مجموعة شاملة من حلول التغذية على نطاق واسع. أنا وStefany متحمسون للمساعدة في دفع هذه الرؤية إلى الأمام".
"تم تأسيس Good Measures لخدمة الأشخاص الذين يديرون الظروف الحساسة للتغذية. يتيح هذا الاستحواذ تزويد الخطط الصحية في جميع أنحاء البلاد بعروض تغذية كاملة من توصيل الوجبات والبقالة إلى التدريب السريري والوصفات الغذائية المخصصة".
قال Michael Parker، الرئيس التنفيذي المشارك لـ NationsBenefits: "لقد أصبح من الواضح أن الغذاء عنصر حاسم بشكل متزايد في عرض فوائد الخطط الصحية. في NationsBenefits، ندرك الحاجة إلى دعم العضو في رحلته الصحية من خلال خطة تغذية شخصية ومحتوى تعليمي، مما يسمح للعضو ليس فقط باختيار الطعام الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاته الصحية، ولكن أيضًا توصيل هذا الطعام إليه بطريقة سلسة". "من الأهمية بمكان أن تقدم الخطط الصحية وشركاؤها حلولاً قيمة للأعضاء تؤدي إلى نتائج أفضل. "تُمكِّن Good Measures مؤسسة NationsBenefits من تعزيز النتائج الصحية بشكل أكبر من خلال خدمات الغذاء والتغذية".
حول ®NationsBenefits
®NationsBenefits هي شركة رائدة في توفير المزايا التكميلية وحلول التكنولوجيا المالية والنتائج لصناعة الرعاية الصحية. بالشراكة مع منظمات الرعاية المدارة، تقدم NationsBenefits حلول رعاية صحية مبتكرة، وتحليلات بيانات لسد الثغرات، وخدمات التكنولوجيا المالية المصممة لدفع النمو، وخفض التكاليف، وتعزيز رضا الأعضاء. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والشراكات الاستراتيجية مع تجار التجزئة، تعمل NationsBenefits على تمكين خطط الرعاية الصحية من تقديم فوائد تكميلية فعالة تعمل على تحسين تجارب الأعضاء وتعزيز النتائج الصحية الفورية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة NationsBenefits .
حول Good Measures
تعمل Good Measures على تحويل الواجهة بين التغذية الوصفيةTM وإدارة الصحة. بفضل أطباء مرخصين في جميع الولايات الخمسين، تجمع الشركة بين التدريب السريري والتكنولوجيا الخاصة ووصفات الطعام الشخصية للتأثير بشكل إيجابي على النتائج الصحية ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة. تعد Good Measures شريكًا إستراتيجيًا لخطط الرعاية الصحية والبرامج الحكومية بما في ذلك Medicare وMedicaid وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات وشركات إدارة الرعاية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN19112024004146001356ID1108903302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.