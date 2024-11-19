Nationsbenefits تستحوذ على Good Measures لإحداث ثورة في حلول الغذاء كدواء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ®NationsBenefits، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والفوائد والنتائج في مجال الرعاية الصحية، عن الاستحواذ على Good Measures، المنصة الرائدة في مجال الغذاء كدواء لدعم خطط الرعاية الصحية وأعضائها. تجمع Good Measures بين التدريب السريري والتكنولوجيا الخاصة والوصفات الغذائية المخصصة لتحسين النتائج الصحية من خلال الغذاء كحلول دوائية.

يضع هذا الاستحواذ الاستراتيجي منصة NationsBenefits باعتبارها المنصة الوحيدة المتكاملة رأسيًا التي تجمع بسلاسة بين التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنتائج. مع أكثر من 100 عميل من عملاء الرعاية المدارة، أصبحت NationsBenefits بالفعل واحدة من أكبر مقدمي الأغذية الصحية للرعاية الصحية من خلال برنامج الوجبات الطبية المتكاملة عمودياً، NationsMarket، ومنصة بطاقة Directed Spend المرنة. من خلال دمج التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع من Good Measures والدعم السريري، المتاح في جميع الولايات الخمسين، ستسخر NationsBenefits قوة الغذاء كحلول دوائية بطرق غير مسبوقة. ستعمل NationsBenefits معًا على توفير مشاركة لا مثيل لها للأعضاء لتحسين النتائج الصحية باعتبارها الشركة الوحيدة للرعاية الصحية التي تدمج حلول الطعام والفوائد التكميلية والطعام كدواء وبطاقات المرونة تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وتجربة مبسطة للأعضاء.

قالت Donna K. Lencki، الرئيس التنفيذي لشركة Good Measures: تأسست شركة NationsBenefits في عام 2015 على يد الدكتور Glenn Parker، وقد نجحت الشركة باستمرار في قيادة الصناعة من خلال توفير حلول شاملة للرعاية الصحية لعملاء خطط الرعاية الصحية الخاصة بها. "يوضح هذا الاستحواذ لعملائنا وأعضائهم التزامنا العميق بالابتكار كمنصة مشاركة كاملة للأعضاء في مجال الرعاية الصحية. كجزء من هذه المنصة، توفر الوصفات الغذائية وتوصيل الوجبات والتدريب السريري طرقًا مقنعة بشكل خاص لدعم والتفاعل مع أعضاء عملاء الخطة الصحية لدينا طوال رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم".

وأضاف المؤسس المشارك والرئيس Stefany Shaheen: "يسعدنا أن نوحد قوانا مع NationsBenefits في وقت محوري لقطاع الرعاية الصحية". "ستستمر مهمة Good Measures، ونحن متحمسون للتأثير الإيجابي الذي سيجلبه هذا المزيج القوي إلى السوق. بفضل الانتشار الواسع الذي تتمتع به NationsBenefits -والتي تخدم 20 مليون عضو وأكثر من 100 عميل لخطة الرعاية الصحية- لدينا الآن فرصة استثنائية لتقديم مجموعة شاملة من حلول التغذية على نطاق واسع. أنا وStefany متحمسون للمساعدة في دفع هذه الرؤية إلى الأمام".

"تم تأسيس Good Measures لخدمة الأشخاص الذين يديرون الظروف الحساسة للتغذية. يتيح هذا الاستحواذ تزويد الخطط الصحية في جميع أنحاء البلاد بعروض تغذية كاملة من توصيل الوجبات والبقالة إلى التدريب السريري والوصفات الغذائية المخصصة".

قال Michael Parker، الرئيس التنفيذي المشارك لـ NationsBenefits: "لقد أصبح من الواضح أن الغذاء عنصر حاسم بشكل متزايد في عرض فوائد الخطط الصحية. في NationsBenefits، ندرك الحاجة إلى دعم العضو في رحلته الصحية من خلال خطة تغذية شخصية ومحتوى تعليمي، مما يسمح للعضو ليس فقط باختيار الطعام الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاته الصحية، ولكن أيضًا توصيل هذا الطعام إليه بطريقة سلسة". "من الأهمية بمكان أن تقدم الخطط الصحية وشركاؤها حلولاً قيمة للأعضاء تؤدي إلى نتائج أفضل. "تُمكِّن Good Measures مؤسسة NationsBenefits من تعزيز النتائج الصحية بشكل أكبر من خلال خدمات الغذاء والتغذية".

حول ®NationsBenefits

®NationsBenefits هي شركة رائدة في توفير المزايا التكميلية وحلول التكنولوجيا المالية والنتائج لصناعة الرعاية الصحية. بالشراكة مع منظمات الرعاية المدارة، تقدم NationsBenefits حلول رعاية صحية مبتكرة، وتحليلات بيانات لسد الثغرات، وخدمات التكنولوجيا المالية المصممة لدفع النمو، وخفض التكاليف، وتعزيز رضا الأعضاء. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والشراكات الاستراتيجية مع تجار التجزئة، تعمل NationsBenefits على تمكين خطط الرعاية الصحية من تقديم فوائد تكميلية فعالة تعمل على تحسين تجارب الأعضاء وتعزيز النتائج الصحية الفورية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة NationsBenefits .

حول Good Measures

تعمل Good Measures على تحويل الواجهة بين التغذية الوصفيةTM وإدارة الصحة. بفضل أطباء مرخصين في جميع الولايات الخمسين، تجمع الشركة بين التدريب السريري والتكنولوجيا الخاصة ووصفات الطعام الشخصية للتأثير بشكل إيجابي على النتائج الصحية ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة. تعد Good Measures شريكًا إستراتيجيًا لخطط الرعاية الصحية والبرامج الحكومية بما في ذلك Medicare وMedicaid وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات وشركات إدارة الرعاية.

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