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إزالة منتجع الشقيق المهجور

11/19/2024 2:32:24 PM

(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة جازان أعمال إزالة المنتجع المهجور بمركز الشقيق، بعدما تمت استعادة أرض بمساحة كبيرة وموقع ذي إطلالة مميزة على الكورنيش الجنوبي، بعد أن ظل مهجورا فترة طويلة دون الاستفادة منه، ما دعا الأمانة للتدخل بأعمال الإزالة. وأوضحت البلدية أنه ما زالت هناك أعمال وترتيبات جار العمل عليها، منها خاصة وعامة، وما زالت تحت إجراءات الاعتماد.
وقد نشرت ((الوطن))، في أغسطس الماضي، تقريرا بعنوان ((منتجع مهجور وملعب بلا كهرباء في الشقيق))، كشفت فيه معاناة مركز الشقيق شمال منطقة جازان من وجود منتجع مهجور بالكورنيش الجنوبي، تسبب في تشوهات بصرية، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، في وقت طالب فيه الأهالي بوضع خطة تطويرية كاملة للواجهة البحرية من صيانة شاملة وإعادة تأهيل.

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