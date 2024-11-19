إزالة منتجع الشقيق المهجور

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت أمانة منطقة جازان أعمال إزالة المنتجع المهجور بمركز الشقيق، بعدما تمت استعادة أرض بمساحة كبيرة وموقع ذي إطلالة مميزة على الكورنيش الجنوبي، بعد أن ظل مهجورا فترة طويلة دون الاستفادة منه، ما دعا الأمانة للتدخل بأعمال الإزالة. وأوضحت البلدية أنه ما زالت هناك أعمال وترتيبات جار العمل عليها، منها خاصة وعامة، وما زالت تحت إجراءات الاعتماد.
وقد نشرت ((الوطن))، في أغسطس الماضي، تقريرا بعنوان ((منتجع مهجور وملعب بلا كهرباء في الشقيق))، كشفت فيه معاناة مركز الشقيق شمال منطقة جازان من وجود منتجع مهجور بالكورنيش الجنوبي، تسبب في تشوهات بصرية، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، في وقت طالب فيه الأهالي بوضع خطة تطويرية كاملة للواجهة البحرية من صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
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