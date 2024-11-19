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جودة التدريس ومخرجات التعليم

11/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al Watan) مِنَ الأمورِ المهمَّةِ في مُؤسَّساتِ التعليمِ -ومنها منظومةُ المدرسةِ- هو الاهتمامُ بجودةِ التدريسِ، والعملُ على إكسابِ المتعلِّمينَ للمعرفةِ، إضافةً إلى القِيَمِ والمهاراتِ التي هُمْ بحاجةٍ إليها خلالَ مراحلِ تعلُّمِهِمُ المختلفةِ طَوالَ حياتِهِمْ؛ لذلك لا بُدَّ من إيجادِ إستراتيجيةٍ واضحةٍ يُقدِّمُها التعليمُ، ويُساهِمُ في تحسينِ جَودةِ المدرِّسِ ودعمِهِ وتطويرِهِ في تخطيطِ التدريسِ وتنفيذهِ، وتحفيزِهِمْ في تخطيطِ برامِجَ وأنشطةٍ تُحقِّقُ أهدافَ العمليةِ التعليميةِ، وأهميَّةِ دورِ التعليمِ كذلك في تحقيقِ تعزيزِ أهميةِ بناءِ خِبراتٍ تعليميةٍ تَعمَلُ على اشتقاقِ أهدافِ التعليمِ من معاييرِ المناهِجِ.
وكذلك حثُّ المعلِّمينَ على اتّباعِ أساليبَ وطُرُقٍ مُبتكَرةٍ تُمكِّنُ المتعلِّمينَ من رَفْعِ مُستوى التَّحصيلِ العِلميِّ لديهم؛ وذلك يُعتبَرُ من مُتطلَّباتِ جَودةِ التدريسِ، ودعْمِ المعلِّم مِهْنِيًّا ومعنويًّا؛ للوُصُولِ إلى جودةِ المعلِّمِ؛ لِمَا لذلك من عَلاقةٍ بمُخرَجاتِ التَّعليمِ الجيِّدةِ؛ وإنَّه من الأهميَّةِ بمكانٍ -لِتَحْسينِ جودةِ التعليمِ- أنْ تَشمَلَ الأهدافُ والإستراتيجياتُ التعليميةُ التركيزَ على تحسينِ نوعيَّةِ المدرِّسِ، والإدارةِ التعليميَّةِ للمدرسةِ؛ لتحقيقِ هذا الهدفِ.
كما يجبُ أنْ تَشمَلَ الأهدافُ والإستراتيجياتُ التعليميةُ عدَّةَ أُمُورٍ؛ منها تحسينُ بيئاتِ التعلُّمِ، واستقطابُ الكَفاءاتِ من المعلِّمينَ؛ لِتَبادُلِ الخِبْراتِ التعليميَّةِ بين المعلِّمينَ وتدريبِهِمْ وتحفيزِهِمْ، وتحسينِ مُستوى وتدريبِ المدرِّسينَ؛ لِمَا لذلك من أَثَرٍ فعَّالٍ ومُباشرٍ على المعلِّمِ، وعلى المُخرَجاتِ التعليميَّةِ، كما يجبُ أنْ تكونَ هناك مُؤشِّراتٌ؛ لِمعرفةِ كيف يُحفِّزُ المعلِّمونَ المتخصِّصونَ تلاميذَهُمْ للوُصُولِ إلى مُستوى أداءٍ أفضَلَ يُساعِدُ على ارتفاعِ جَودةِ مُخرَجاتِ التعلُّمِ.
التعليمَ الجيِّدَ ضروريٌّ كي يَتَمَكَّنَ الطُّلَّابُ من التَّحصيلِ العلميِّ الهادِفِ؛ لذلك لزامًا التأكيدُ على مدى تجويدِ المعلِّمِ، ومعرفةِ المعلِّمينَ بالمحتوى والطَّريقةِ الفعَّالةِ لإكْسابِ الطُّلابِ المعارِفَ والمهاراتِ والمعرفةَ التَّرْبَوِيَّةَ.

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