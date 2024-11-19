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سوق حباشة وتأصيل الموسى

11/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في حديث جديد تناقله العديد من المهتمين ونشطاء مواقع التواصل اعاد فتح ملف تاريخي وتراثي ، من خلال ما ذكره الكاتب بجريدة الوطن السعودية الاكاديمي علي سعد الموسى الذي أشار إلى حقيقة تتعلق بسوق حباشة التاريخي الواقع في محافظة بارق، وفق المصادر التاريخية الموثوقة. وكان الكاتب جازما في رأيه الذي جاء نتيجة تحليل دقيق وأدلة تاريخية نسبها إلى كتاب التاريخ على مر العصور التي تشير بوضوح إلى الموقع الذي يحتفظ بأسرار هذا المعلم الكبير، الذي كان في يوم من الأيام مركزًا مهمًا للتجارة والتبادل الثقافي في العصور السالفة . ولعلِي اعود إلى تلك الثقة المطلقة والاشارة الصريحة من اديب بحجم علي الموسى في تأكيد المعلومة، الذي اثرى الساحة بكتاباته المتنوعة في القضايا الاجتماعية وغيرها، لاسيما وهو رجل أكاديمي معروف له اراءه واطروحاته المعتبرة التي لاتخلو من البحث عن التاريخ والحفاظ على تراث الأوطان، عندما تحدث بثقة كبيرة حول موقع سوق حباشة. كانت هذه الثقة نتيجة رؤية معمقة وتحليل منطقي استنادا وتماشيا لما ورد في كتب المؤرخين والمصادر القديمة التي أكدت ارتباط هذا السوق الهام بمحافظة بارق. الموسى لم يقتصر على نقل المعلومات فحسب، بل حلل النصوص التاريخية التي تحدثت عن سوق حباشة وأثبت من خلالها أن هذا الموقع كان يشكل نقطة محورية في تاريخ المنطقة حيث أن "ديار بارق" في كتب العديد من المؤرخين القدامى والمعاصرين ومنهم المؤرخ الكبير عبدالله أبو داهش وسعد الماضي الذين وثقوا تاريخ جزيرة العرب، ذكروا "ديار بارق" باعتبارها من المناطق التي تضم معالم تاريخية هامة، ومن بينها سوق حباشة، بإشارات دالة على أن السوق كان يقع في هذه الديار، حيث كان أحد نقاط التقاء القبائل وتبادل السلع.
هذه الإشارات التاريخية تعزز فكرة أن سوق حباشة كان جزءً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة بارق في تلك الحقبة الزمنية.
الحاجة لإعادة البحث عن هذا الموقع أصبحت ملحة، وهو مايطالب به أهالي بارق كونه إرث تاريخي ارتبط بخير البشر صل الله عليه وسلم الذي تاجر فيه بأموال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل البعثة، ويتطلب البحث استخدام الدلائل الواقعية بدقة .
يمكن اتخاذ خطوة أولى في هذا الاتجاه من خلال استخدام تقنيات البحث الحديثة مثل المسح الجغرافي باستخدام الأقمار الصناعية، واستعادة الخرائط القديمة التي قد تشير إلى موقع السوق.
إن سبر غور هذا السوق ليس مجرد رحلة في التاريخ، بل هو ضرورة لفهم ملامح الحياة التجارية والثقافية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.
هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن محافظة بارق هي الموقع الحقيقي لسوق حباشة. بارق، كما نعلم موقعها الجغرافي يعد ملتقى طرق هامة، وتقع في موقع استراتيجي على مفترق طرق رئيسة تربط بين العديد من المناطق الهامة في ذلك الوقت.
من أبرز هذه الطرق "طريق الجند"، الذي كان يعد أحد المسارات الحيوية التي تربط بين السواحل الغربية للمملكة واليمن ومناطق جنوب الجزيرة العربية.
نظرًا لموقع بارق الجغرافي الذي يتوسط مناطق استراتيجية، فإنها كانت مركزًا مهمًا للأنشطة التجارية. في تلك الحقبة، كانت القبائل تمر عبر هذه المنطقة في رحلاتها التجارية، ما يجعل من الطبيعي أن يكون سوق حباشة موجودًا في هذه المنطقة. كما أن بارق كانت تشهد حركة مرور كبيرة بين قبائل عدة، ما يعزز الفكرة بأن سوق حباشة كان يتيح فرصًا للتبادل التجاري والحوار الثقافي بين مختلف الفئات.
عند الرجوع إلى النصوص التاريخية القديمة، نجد أن عدة مؤرخين وصفوا موقع السوق بالقرب من مناطق بعينها في جنوب الجزيرة العربية. واحدة من هذه النصوص تشير إلى "الطرق التي تسلكها القوافل بين تهامة واليمن"، ما يؤكد أن الموقع الاستراتيجي لبارق كان مواتيًا لوجود سوق حباشة.
الخلاصة إذا نظرنا إلى الأدلة التاريخية التي تدعم فكرة أن سوق حباشة كان في محافظة بارق، نجد أن المؤشرات على هذا الاحتمال تزداد قوة مع كل خطوة نخطوها في البحث. من خلال ثقة الكاتب علي سعد الموسى في تأكيد المعلومة، ووجود العبارات التي وردت في كتب المؤرخين عن "ديار بارق"، إلى تحليل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، تزداد قناعتنا بأن بارق هي فعلاً الموقع الصحيح لهذا المعلم التاريخي الكبير.
إن إعادة البحث والتقصي عن هذا الموقع قد يفتح لنا نوافذ جديدة لفهم تاريخنا بشكل أعمق، ويعيد إلى الذاكرة اهمية هذا السوق الذي كان يمثل قلبًا نابضًا للتجارة والحياة الاجتماعية في ذلك الزمان.

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